La Délégation interministérielle aux Droits de l’Homme (DIDH) a signé, jeudi à Rabat, un accord de partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) portant sur l’appui au processus de mise en oeuvre par le Maroc de ses engagements internationaux dans le domaine des droits de l’Homme.

Cet accord, dont la cérémonie de signature a été présidée par le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi, intervient en exécution de l’engagement du Royaume du Maroc en faveur de l’élaboration d’un plan d’action pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations émises par les mécanismes onusiens des droits de l’homme, avec la participation des différentes parties concernées.

L’accord, signé par le secrétaire général de la DIDH, Abdelkarim Boujradi, et le représentant résident du PNUD au Maroc, Edward A. Christow, vise également à renforcer le processus de suivi de la mise en œuvre des recommandations onusiennes en adoptant une planification stratégique dans le domaine des droits de l’homme, en développant un système de suivi de la mise en œuvre de ces recommandations et en renforçant le système d’élaboration et d’examen des rapports nationaux.

S’exprimant à cette occasion, M. Ouahbi a indiqué que les crises que traverse le monde aujourd’hui « nécessitent la réhabilitation de la place des droits de l’homme », soulignant l’importance de la sensibilisation et de l’éducation aux questions liées aux droits humains aux niveaux national et international, « afin d’éviter qu’ils ne deviennent des sujets de conflits politiques, et pour que les nouvelles générations prennent conscience du rapport de l’homme aux droits et à leur protection ».

Pour sa part, M. Boujradi a relevé que l’accord est l’aboutissement d’un long processus de partenariat avec ce programme depuis 2014, notant qu’il s’agit d’un partenariat qui est à sa troisième phase.

Dans une déclaration à la presse, M. Boujradi a expliqué que ce partenariat s’articule autour de quatre axes fondamentaux: le premier est lié directement au renforcement de la planification stratégique dans le domaine des droits de l’homme, alors que le deuxième porte sur l’accompagnement par le Royaume dans l’élaboration d’un programme national pour l’exécution des recommandations émises par différents mécanismes onusiens.

Le troisième axe concerne la contribution à l’amélioration de la préparation des rapports internationaux, tandis que le quatrième a trait à l’échange d’expériences et d’expertises au niveau international dans le domaine des interactions avec les mécanismes des droits de l’homme.

Dans une déclaration similaire, M. Christow a estimé que la signature de cet accord vient couronner de nombreuses années de travail et de partenariats initiés par le PNUD sur les questions des droits de l’homme, qui sont extrêmement importantes.

A cette occasion, il a salué les efforts déployés par le Maroc et son engagement en faveur de la promotion de la culture des droits de l’homme, notant que cet accord a notamment pour objectif le renforcement du partenariat avec les partenaires nationaux et étrangers dans le domaine des droits de l’homme.

LNT avec MAP

Partagez cet article :