Kim Jong Un et les émissaires du Sud discutent d’un possible sommet intercoréen

Photo prise le 5 mars 2018 et diffusée par l'agence officielle nord-coréenne KCNAle 6 mars 2018 montrant le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un (D) serrant la main du chef d'une délégation sud-coréenne envoyée à Pyongyang, Chung Eui-yong (C) © KCNA VIA KNS/AFP STR