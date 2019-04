PARTAGER Yatim annonce un accord collectif « imminent » avec les partenaires sociaux

Le ministre de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Yatim a annoncé, vendredi à Rabat, qu’un accord collectif avec les partenaires sociaux est imminent.

« Nous sommes sur le point de parvenir à un accord collectif avec les partenaires sociaux », qui reflète la détermination des trois partenaires à adopter « le langage du dialogue et du consensus », a affirmé M. Yatim dans une déclaration à la presse, à l’issue de la quatrième réunion de la commission tripartite, chargée des consultations pour la promotion de la mise en œuvre des normes internationales du travail.

Dans ce sens, M. Yatim a assuré que son département, avec les syndicats et la Confédération générale des entreprises du Maroc, souhaitent réaliser, d’ici début mai, de nouveaux acquis au profit des employés et de la classe ouvrière marocaine et répondre à leurs revendications.

Il a, en outre, fait savoir que cette réunion, qui coïncide avec la commémoration du centenaire de l’Organisation internationale du travail (OIT), constitue une occasion pour se pencher sur l’avenir du travail et sur les mutations que connait le marché de l’emploi, particulièrement les nouvelles méthodes du travail, la numérisation et l’apparition de nouveaux métiers.

Cette réunion entre les départements gouvernementaux, le patronat et les centrales syndicales constitue une réponse innovante pour dépasser les divergences des années précédentes, a-t-il noté, soulignant que la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, les droits fondamentaux des employés et la protection des normes du travail décent sont les piliers sur lesquels se fondent les relations entre les acteurs sociaux.

Lors de cette rencontre, le bilan des consultations tripartites au titre de l’année 2018 a été présenté et discuté par la commission tripartite et a porté, notamment, sur les accords relatifs à la politique de l’emploi, la formation professionnelle, l’emploi des personnes en situation de handicap, l’âge légal de travail ainsi que la consolidation de l’application des normes internationales du travail.

Les accords relatifs, notamment, aux travailleurs domestiques, conditions de travail et de vie du personnel infirmier, au chômage, à la discrimination au travail et dans l’emploi et à la politique de l’emploi ont été au menu des propositions de la commission pour consultation avec les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives des salariés pour l’année 2019.

S’agissant des recommandations du rapport de la Commission mondiale sur l’avenir du travail, les parties ont débattu du renforcement du capital humain et de l’importance d’investir davantage dans les institutions de travail et dans le travail décent et permanent, dans la perspective de proposer une vision qui tient compte des contraintes et des particularités nationales pour mettre en œuvre ces recommandations.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’application des dispositions de la convention n° 144 (1976), ratifiée par le Maroc le 16 mai 2013, et qui appelle les États membres à adopter un instrument national pour mener des consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail.

LNT avec MAP