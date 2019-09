PARTAGER Yan&One s’offre un second magasin à Casa

Yan&One inaugure son deuxième magasin à Casablanca et le quatrième de l’enseigne.

Situé sur le boulevard Al Massira, ce lieu de la beauté marocaine s’inspire des mêmes codes que le flagship store du Morocco Mall et promet une expérience avant-gardiste et un parcours totalement immersif, selon la direction.

Yan&One a confié la décoration d’une partie de son magasin à un jeune collectif d’artistes marocains qui ont su implémenter une ambiance très new-yorkaise au sein du store. Il s’agit de Placebo Studio, une agence Street Art à la pointe des tendances créatives et qui rassemble les meilleurs Street Artistes marocains.

Les visiteurs auront ainsi accès à un lieu unique et classy, en plein centre de la capitale économique. La nouveauté pour ce magasin c’est qu’il est entièrement dédié à l’expérience et au testing des produits. Il intègre, pour la première fois, un salon de coiffure qui vient compléter la palette très large des services Yan&One. On y retrouve également un nail bar, en plus des fameux beauty labs et barber services de la marque.

Le store rassemble tous les ingrédients qui ont toujours fait la réussite de la marque : make up (avec les lignes Yan&One et Syn&Zyn) et skincare. On y retrouve pas moins de 170 marques différentes, dont 70 sont des marques exclusives Yan&One avec une gamme de produits de très grande qualité, fabriqués par des laboratoires suisses, français et marocains de renom.

La nouvelle adresse beauté a ouvert officiellement ses portes samedi 14 septembre, en présence du jeune chanteur Zouhair Bahaoui, l‘acteur franco-marocain Said Taghmaoui, et la danseuse, mannequin et actrice canado-marocaine Nora Fatehi.

LNT