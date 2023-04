La société de mobilité urbaine Yango se prépare à lancer sa phase de test au Maroc, à Casablanca, dans le cadre de son engagement envers l’Afrique et le marché local.

Yango est présente dans plus de 20 pays, y compris en Afrique, où elle a connu un succès notable en Côte d’Ivoire et au Ghana. Le Maroc sera le deuxième pays d’Afrique du Nord à bénéficier des services de Yango, offrant aux utilisateurs une solution de mobilité et de covoiturage via son application mobile.

Yango ne possède ni ses propres voitures ni ses propres chauffeurs, mais soutient les partenaires locaux et les prestataires de transport dans la fourniture de services aux passagers via l’application.

« Nous sommes ravis de lancer les tests de Yango au Maroc, en commençant par Casablanca. Nous sommes fermement déterminés à investir dans le pays, à créer des opportunités économiques, à développer des infrastructures de transport modernes et à contribuer à la croissance de l’économie locale », souligne Adeniyi Adebayo, directeur de Yango Africa.

La société a également pris l’engagement de promouvoir une vision pour l’avenir de l’Afrique, basée sur des trajets sécurisés et abordables pour les passagers, des revenus réguliers et prévisibles pour les conducteurs, l’utilisation de voitures plus récentes, une technologie intelligente pour optimiser les itinéraires et réduire la consommation de carburant, ainsi que des entreprises plus durables.

