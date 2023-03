Fondée par Karim Beqqali, Yakeey est une start-up digitale marocaine qui se spécialise dans les transactions immobilières de toutes natures. Elle a été pensée pendant la pandémie de Covid-19 et a pour mission de simplifier, accélérer et sécuriser les transactions immobilières en utilisant une solution hybride combinant une plateforme digitale et des conseillers immobiliers sélectionnés et formés.

Yakeey est une marketplace transactionnelle qui réunit tous les acteurs au cœur du processus de transaction immobilière. La plate-forme est entièrement gratuite pour l’utilisateur jusqu’à ce que la transaction soit finalisée.

Yakeey est le premier site en son genre au Maroc et est dédié à l’achat, la vente et la location de biens immobiliers neufs et anciens, explique Karim Beqqali, fondateur et CEO de Yakeey. Le site se concentre sur la création d’un réseau de conseillers exclusifs et intègre tous les acteurs de l’écosystème de la transaction immobilière dans une seule plateforme pour renforcer la transparence et la sécurité.

L’objectif de Yakeey est d’offrir aux utilisateurs une expérience simple, rapide, transparente et fiable à chaque étape de leur parcours et vise à être un tiers de confiance pour tous les intervenants du processus de la transaction immobilière. La start-up est soutenue par un réseau de conseillers exclusifs et intègre tous les acteurs de l’écosystème de la transaction immobilière sur sa plateforme.

YakeeyPRO : Une opportunité pour devenir entrepreneur immobilier

Yakeey ambitionne de révolutionner le métier d’agent immobilier en offrant une expérience client exceptionnelle, à travers YakeeyPRO, une plateforme digitale destinée aux conseillers immobiliers, offrant des outils de pilotage quotidien et une communauté d’experts pour les accompagner dans leur activité.

Les conseillers Yakeey bénéficient d’un CRM sur mesure avec des fonctionnalités de support digital, ainsi que d’un support juridique et opérationnel pour faciliter leur travail. YakeeyPRO est une opportunité pour devenir entrepreneur et bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour réussir.

A. Loudni

