Xiaomi Maroc a officiellement dévoilé la série Redmi Note 14, une gamme de smartphones destinée à redéfinir les standards du marché marocain. Cette série comprend quatre modèles offrant des designs modernes et des spécifications avancées, combinant intelligence artificielle et technologie Dolby Atmos pour une expérience utilisateur optimale.

Redmi Note 14 Pro+ 5G : puissance et élégance

Ce modèle premium se distingue par un dos en cuir végétal, une protection IP68 et un appareil photo de 200 MP. Son écran 1.5K à 120 Hz et son processeur Snapdragon 7s Gen3 assurent une performance fluide, avec une batterie de 5110 mAh et une charge rapide de 120 W.

Redmi Note 14 Pro 5G : un équilibre parfait

Avec un design similaire au Pro+, ce modèle embarque un processeur Dimensity 7300 Ultra et conserve les atouts d’un appareil photo performant et d’un écran 1.5K fluide.

Redmi Note 14 Pro : un rapport qualité-prix attractif

Doté d’une protection IP64, d’une caméra frontale de 32 MP et d’un écran 120 Hz, ce modèle offre un compromis idéal entre performance et accessibilité.

Redmi Note 14 : l’option classique et abordable

Ce modèle, conçu pour les utilisateurs cherchant l’essentiel, propose un appareil photo de 108 MP et un écran à 120 Hz.

Avantages et disponibilité

Pour tout achat entre le 10 janvier et le 18 février, Xiaomi offre une garantie de 18 mois, un écran de remplacement gratuit pendant six mois et 100 Go de stockage Google Drive pour six mois. La série est disponible sur mistor.com et chez divers distributeurs comme Marjane Mall, Jumia, Maroc Telecom, Orange et BIM.

Xiaomi TV Max 100 2025 : une nouvelle expérience de divertissement

Xiaomi présente également le Xiaomi TV Max 100 2025, un téléviseur HDR sous Google TV avec système audio Dolby Atmos. En parallèle, la marque lance les Redmi Buds 6 Pro et Redmi Buds 6, ainsi que la Redmi Watch 5, enrichissant ainsi son écosystème technologique.

LNT avec CdP

