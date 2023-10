Entretien réalisé par Afifa Dassouli

La Nouvelle Tribune : Comment IFC en tant que bras financier du secteur privé, intervient-elle au Maroc dans la durée ? Quels sont les chantiers actuels engagés en faveur de l’investissement privé ?

Tout d’abord, je voudrais souligner que les activités de la Société financière internationale (IFC) au Maroc s’inscrivent dans le cadre des priorités du gouvernement du Maroc. Nous voulons appuyer son nouveau modèle de développement qui vise notamment à doubler le PIB par habitant d’ici 2035, en mettant l’accent sur l’inclusion et la durabilité. L’objectif est aussi d’augmenter la part des investissements privés pour atteindre les deux tiers du total des investissements d’ici 2030.

Pour IFC, il s’agit, aux côtés de la Banque mondiale, de soutenir l’investissement privé et d’accompagner des réformes sectorielles clés au Maroc. Nous avons, pour cela, une stratégie qui repose sur quatre piliers : appuyer les réformes du secteur privé, promouvoir l’intégration régionale des entreprises marocaines en Afrique, soutenir la stratégie du pays pour développer les territoires, et enfin, favoriser une croissance plus verte et inclusive portée par le secteur privé. Tout cela se fait en étroite association avec nos partenaires locaux.

Pouvez-vous nous donner des exemples concrets des projets que vous appuyez dans le cadre de cette stratégie ?

Bien sûr, en juin 2023, par exemple, nous avons signé un accord de partenariat avec le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement afin d’identifier et de financer des projets d’infrastructures durables au Maroc. Nous appuyons aussi la transformation des entreprises publiques, notamment le plan ambitieux du Groupe OCP pour atteindre la neutralité carbone ou encore la certification de la zone industrielle de Tanger Med comme EcoPark, qui sera la plus grande zone industrielle d’Afrique répondant à des normes de durabilité.

Un autre axe d’action est de contribuer à améliorer l’accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Pour cela, nous cherchons à faire progresser la finance numérique en partenariat avec la Banque Centrale du Maroc et le ministère des Finances, et à travers des innovations comme le financement des chaînes d’approvisionnement et le lancement d’un registre de garanties électronique pour les PME.

En ce qui concerne l’intégration régionale en Afrique, IFC fournit des services d’investissement et de conseil à des champions marocains, tels que le groupe Attijariwafa Bank, la Banque Centrale Populaire (Groupe BCP), et Bank of Africa (BOA), mais aussi à des groupes industriels comme le groupe OCP, le groupe Holmarcom, CIMAF, Dolidol, afin de soutenir leur expansion dans plus de 23 pays africains.

Quant à la croissance verte et inclusive, les programmes d’IFC mettent surtout l’accent sur les secteurs du textile et de la pharmacie. IFC collabore également avec Bank Al-Maghrib et l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) pour rendre le secteur financier plus vert. De plus, nous nous sommes associés au ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable pour développer une infrastructure de gaz naturel liquéfié (GNL) compétitive sous la forme d’un partenariat public-privé (PPP) qui permettra d’accompagner la croissance des énergies renouvelables.

Quel budget IFC engage-t-elle au Maroc actuellement ? Et comment a évolué son action sur la durée ?

A l’heure où IFC célèbre ses 60 ans de soutien au développement du secteur privé et à la création d’opportunités et d’emplois au Maroc, nous avons considérablement renforcé notre activité dans le pays : IFC a ainsi investi dans le Royaume un total de 13 milliards de dirhams (ou 1,33 milliard de dollars) entre les années fiscales 2019 à 2022, c’est bien plus que les années précédentes et nous avons un pipeline de plus d’un milliard de USD pour les douze prochains mois

Comment s’explique cette montée en puissance ? Par le fait que ces investissements se sont étendus à divers secteurs économiques en suivant les priorités du gouvernement du Maroc. Nous sommes également beaucoup plus présents dans les activités de soutien à l’entrepreneuriat et à l’écosystème des start-ups, ce qui passe par la promotion de réformes essentielles pour dynamiser la finance numérique, la microfinance et le financement des MPME.

Il y a un point qui nous tient enfin beaucoup à cœur, c’est la question de l’employabilité des femmes. C’est pour cela qu’en partenariat avec la Confédération générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et 72 PDG marocains, nous avons mis sur pied l’initiative Morocco4diversity, pour mobiliser les entreprises du pays pour qu’elles s’engagent à travers des actions concrètes en faveur de l’égalité professionnelle et de l’inclusion des femmes.

Enfin, IFC s’est démarquée en devenant, en 2020, la première institution à accorder un prêt commercial à une collectivité territoriale sans garantie souveraine. Il s’agissait en l’occurrence de la région de Casablanca-Settat pour financer l’extension du tramway et des routes rurales. Cela montre notre engagement pour appuyer la stratégie de régionalisation avancée du Maroc. Cette même année, IFC a aussi signé un prêt avec la région de Fès-Meknès pour développer des infrastructures et faire face à la pandémie de la Covid-19, et forgé de nouveaux partenariats avec d’autres régions comme celle de Guelmim-Oued Noun.

A l’instar de la Banque mondiale qui finance le développement au Maroc, IFC a-t-elle un partenariat avec le pays avec des objectifs à atteindre bien déterminés ?

Comme je vous le disais au début de notre conversation, nos objectifs sont alignés sur le nouveau modèle de développement qu’a adopté le gouvernement. Je peux vous dire par exemple qu’IFC s’engage pour soutenir l’ambition du Maroc de devenir un leader dans les domaines de l’énergie verte et de l’hydrogène verte et une base industrielle décarbonée et compétitive au carrefour de l’Afrique et de l’Europe. De la même façon, IFC en lien avec la Banque mondiale, est aux côtés du Maroc pour soutenir son programme de réformes, en mettant l’accent sur le climat des affaires, la transformation des entreprises publiques, l’inclusion des femmes et des jeunes, ainsi que le développement de l’entreprenariat.

Votre stratégie s’appuie-t-elle également sur la production de rapports périodiques ou sectoriels sur le Maroc pour apporter des conseils ou des propositions de réformes au privé ?

Là encore, IFC comme la Banque mondiale collaborent étroitement avec les autorités marocaines dans le cadre d’un travail approfondi d’analyse et d’assistance technique. Nos deux institutions ont ainsi publié ensemble, en 2019, un « Diagnostic du secteur privé au Maroc » identifiant ses défis, mais aussi ses opportunités.

Nous effectuons aussi régulièrement des analyses au niveau sectoriel (le textile, par exemple), ou thématique. En novembre 2020, nous avons ainsi publié un rapport sur la question du financement des chaînes d’approvisionnement, qui est centrale pour les PME. Ces dernières ont, en effet, un accès limité au financement de leurs fonds de roulement et souffrent de longs délais de paiement de la part de leurs clients. Des solutions de financement des chaînes d’approvisionnement peuvent améliorer la liquidité, et favoriser leur croissance.

Nous avons également publié en mars 2022, en partenariat avec le Club des Femmes Administrateurs (CFA) et avec le soutien de PwC, une enquête sur la composition des conseils d’administration des entreprises au Maroc. La conclusion était alors qu’aussi bien dans le secteur public que dans le privé, les entreprises dotées de conseils d’administration composés d’hommes et de femmes sont les plus efficaces. C’est aussi grâce à des données et des analyses factuels qu’on peut avancer dans le sens d’une croissance plus inclusive.

Xavier Reille est le Directeur IFC pour le Maghreb et Djibouti. Il est en charge du développement et du pilotage des opérations de conseil et d’investissement pour l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et Djibouti.

Xavier a débuté sa carrière à IFC en 2009 et a dirigé plusieurs programmes de conseil au secteur financier dans la region MENA. Avant de prendre ses fonctions de Responsable du bureau IFC Maghreb en 2017, Xavier a dirigé le département conseil au secteur financier pour l'Europe et la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).

Xavier a rejoint IFC après 10 ans à la Banque mondiale, où il a occupé plusieurs postes de direction et a été le président fondateur de la plate-forme « Microfinance Information Exchange » pour le secteur de la micro-finance.

Xavier a également occupé des postes d’administrateurs de banques et de sociétés d’investissement dans les pays émergents. Il est l’auteur de 20 publications sur le thème de l’inclusion financière. Il est diplômé de l’ENSIA, une grande école d’ingénieur française.

