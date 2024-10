Le festival « World Folklore Days » s’apprête à célébrer sa 6ème édition à Marrakech, du 24 au 27 octobre 2024, sous le thème « L’héritage de la paix ». Fort de ses cinq précédentes éditions couronnées de succès, cet événement culturel mettra en avant des débats, des conférences et des spectacles de danse et de musique, attirant un public marocain et international.

L’Association du Patrimoine et du Folklore continue de promouvoir des spectacles de haut niveau sur les grandes scènes de Marrakech, tout en rendant hommage aux artistes emblématiques du folklore. L’objectif reste de valoriser la culture et l’identité marocaines, d’encourager le tourisme culturel et de faire connaître la richesse du patrimoine marocain à l’échelle mondiale.

La 6ème édition se démarque en réunissant plus de 640 artistes et groupes folkloriques des cinq continents, axée sur la paix, la tolérance et la coexistence. Le festival vise à souligner l’importance du dialogue interculturel, avec Marrakech comme toile de fond historique.

Un nouveau partenariat avec M Avenue introduit un espace moderne pour des performances innovantes. Les temps forts incluront des spectacles sur des sites emblématiques comme la Place Jamaâ El Fna, des ateliers et des conférences sur le rôle du folklore dans le développement durable, ainsi que des expositions d’artisanat.

