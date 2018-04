PARTAGER Whirlpool FrechCare+ disponible au Maroc

Whirlpool vient de lancer sa nouvelle machine à laver FrechCare+ sur le marché marocain.

Doté de la technologie FreshCare + qui garantit un linge frais jusqu’à 6 heures après la fin de cycle de lavage, ce nouveau produit est proposé à partir de 3 569 DH.

A cette occasion, Mr Mohamed el Yassir, Directeur régional MEA chez Whirlpool Corporation a déclaré :« Nous sommes ravis de lancer la nouvelle machine à laver « FreshCare + » en présence de nos distributeurs et partenaires médias. Cette innovation unique a de grandes caractéristiques facilitant l’utilisation par le consommateur et c’est ce à quoi nous aspirons chez Whirlpool. Cet évènement réaffirme l’engagement de Whirpool à fournir aux consommateurs de cette région des appareils électroménagers d’un calibre mondial ».

Il est à noter que Whirlpool au Maroc réalise plus de 700 millions de DH de chiffre d’affaires et compte près de 1500 employés directs et indirects.

LNT