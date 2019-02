PARTAGER « Where ART you from ? » : Quand Street Pop Art et géographie s’entremêlent !

C’est à l’aide de son talent et de ses bombes de peinture, que Driss Benwahoud ouvrira le bal « pour le moins polychrome » lors d’une exposition/vernissage au Casart Urban Gallery. Cette dernière, qui se tiendra du 18 février au 08 mars, célèbre les icônes emblématiques du monde de l’art contemporain pop à travers une série de toiles complexes mêlant graffiti, images vivantes et messages controversées. L’exposition invite en effet à redécouvrir l’univers éclectique et le contexte géographique de chacune de ces légendes de la culture urbaine.

Originalité, couleurs très flashy et audace, tels sont les maîtres mots de Driss Benwahoud, jeune artiste urbain casablancais à la créativité foisonnante. De son pseudonyme « DAZ », il ouvre une brèche dans sa vie très active pour faire ressurgir son talent par l’entremise de toiles inspirées, originales et uniques en leur genre. Après l’obtention d’un bac littéraire à Casablanca, Driss se dirige vers des études de communication à Montpellier dans le sud de la France. Finalement, le destin le rattrapera et le fera rejoindre le groupe familial, dans le domaine des assurances. Pourtant, la passion de l’art a toujours été ancrée en lui. Dès l’âge de 8 ans, le petit garçon est attiré par la peinture. « C’est à ma mère que je dois cette passion, qui est elle-même artiste. A chaque fois que je rentrais de l’école, je la voyais travailler sur ses toiles, et cela me donnait envie de peindre. Je me rappelle qu’un jour ma mère m’avait dit : « Je te laisserai toucher à un de mes pinceaux quand tu me ramèneras un bon bulletin ». Tout est parti de là… » nous confie Driss Benwahoud.

Plusieurs toiles inédites seront exposées pendant plusieurs jours, dans le toute nouvelle galerie Casart Urban Gallery, tournée exclusivement vers les arts urbains. L’espace, ayant déjà accueilli desoeuvres d’artistes étrangers de renommée mondiale tel que Banksy, Obey, Seen, Cope2, JM Robert ou encore Death NYC, verra ses murs se vêtir d’une série d’œuvres tout aussi décalées les unes que les autres, toutes signées Driss Benwahoud. A noter également dans l’agenda, que le vernissage qui se tiendra le 28 février prochain.

Alors, qu’attends tu pour enfiler ton masque et te munir de ta bombe et filer vers la Casart Urban Gallery pour une évasion pop street 100% garantie… Car après tout « WHY SO SERIOUS ? »

LNT avec Cdp