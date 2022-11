L’Université Mohammed V de Rabat vient de remporter 6 médailles d’Or, 12 masters innovation et 2 prix Internationaux au Salon International Innovation Week in Africa (IWA 2022) qui s’est tenu les 10 et 11 novembre 2022, avec la participation de 23 pays et régions et plus de 600 inventions et innovations.

Ces distinctions ont été décernées au Pr. Ammor Hassan de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs et son équipe composée que Qanoune Samiya, Baayer Jalal, Saim Mohammed Marouane, Khadiri Mouna, Ait Benali Lahcen, Terhzaz Jaouad et Tribek Abdelwahed, Assabir Abdelmoujoud, Belhaf Lahcen et Assabir Abdelkhalek.

Ces projets concernent un nouveau scanner intelligent d’imagerie par micro-ondes pour la détection du cancer du sein, la conception d’une antenne 4G miniaturisée originale en technologie microstrip pour la nouvelle génération de téléphonie mobile minimisant l’effet thermique du GSM sur la tête humaine, ainsi qu’une nouvelle évaluation et prédiction du risque cardiovasculaire basées sur l’apprentissage automatique.

Il est également question d’une antenne patch micro-ruban quadruple fréquence pour communication sans fil 4G et 5G, d’une technique numérique de caractérisation électromagnétique d’un liquide en microonde et de l’identification des usagers s’appuyant sur le luminaire visible existant dans le guichet automatique.

En plus des médailles, le président de l’Université Mohammed V de Rabat, Mohammed Rhachi, s’est vu décerner le Prix international « Excellence en innovation et leadership », alors que le directeur du Centre d’innovation technologique (EMI) Hassan Ammor a remporté le Prix international « Meilleur écosystème d’innovation ».

