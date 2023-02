Walk & Talk by LNT – Chef Azzouz

Aujourd’hui, je vais vous parler brièvement de mon expérience et comment je suis devenu chef , dans le domaine de la pâtisserie française qui est considérée comme une science incontestable, qui nécessite de la précision et de la rigueur, en plus de la qualité et le choix des ingrédients et surtout de la pureté.

« Mon histoire professionnelle a commencé en 2007»

Mon nom complet est Azzouz KRICHEL! Au début de ma formation en pâtisserie, à l’âge de 18 ans, j’ai reçu mon diplôme, comme récompense de deux ans d’études au centre hôtelière touristique d’Asilah, c’est une ville située sur la côte atlantique du Maroc, au sud de Tanger.

En 2010, j’ai eu l’occasion de de rejoindre la célèbre franchise internationale de pâtisserie boulangerie «ERIC KAYSER» située à la ville de Tanger. Et Après 3ans dans cet établissement et grâce à une connaissance acquise par la pratique avec plusieurs chefs Français; d’abord avec le chef Nicolas Yon, qui m’a tout fourni. Pour pouvoir améliorer mon niveau et avoir beaucoup d’expérience.

Après 8 mois, le chef Nicolas est parti vers la France et m’a laissé la responsabilité voilà pourquoi j’ai eu l’opportunité d’être le plus jeune chef de la franchise

«ERIC KAYSER» c’été à l’âge de 21 ans. Puis toute ma vie a été orientée vers la passion et l’amour pour mon métier, j’ai même travaillé des heures supplémentaires et j’ai consacré aussi mon jour de repos à la pâtisserie.

Le propriétaire de l’établissement a été surpris, plutôt fasciné par mon travail, ainsi que par mon dévouement et ma motivation en tant que jeune pâtissier, c’est pourquoi il m’a décerné le certificat de meilleur pâtissier de l’année 2011. Et il a pris en charge aussi, des formations organiser et encadrer chaque trimestre par des chefs célèbres en France, pour que je peux progresser et améliorer encore mon niveau et explorer d’autres techniques dans le domaine de la pâtisserie.

En 2012 ,J’ai eu l’audace de préparer et de superviser l’ouverture de la Pâtisserie « Troya » à la ville de Fnideq, située dans la région de Tanger au nord du Maroc. Afin de former et gérer toute une équipe pendant 8 mois… Vraiment j’ai su comment donner une touche spéciale à ce nouvel établissement. Et j’ai reçu en retour une lettre de remerciement et d’encouragement de la part d’entreprise.