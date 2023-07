WALK AND TALK avec FEHD BENCHEMSI !

Fehd Benchemsi en plus de porter un prénom que nous affectionnons beaucoup chez LNT, est un artiste au grand cœur, empathique et généreux comme on en croise peu. Dans cet épisode de Walk & Talk, il se dévoile à nous à travers ses passions, sa musique, sa complicité avec Majdouline Idrissi et son amour des djellabas ! Épisode disponible sur vos plateformes de podcasts préférées sur ce lien ; https://shows.acast.com/walk-talk-by-lnt/episodes/walk-talk-with-fehd-benchemsi