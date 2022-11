Walid Regragui se fait très rare et très discret dans les médias, mais il était au micro du journaliste de Canal + Nasredine Nasri, que vous connaissez sous le pseudo de Nas, notre consultant Foot à la Nouvelle Tribune. Le sélectionneur Marocain s’est confié sur le jeu que va proposer l’équipe du Maroc à quelques jours de la Coupe du Monde au Qatar. Il a notamment déclaré :

« On prône un jeu offensif avec un jeu de possession sans tomber dans l’excès, il faut être efficace »

Ce Maroc new look est effectivement très offensif et très plaisant à voir, de très bonne augure à quelques jours du début de la Coupe du Monde.

