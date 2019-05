PARTAGER Le Wagon lance la formation en coding à temps partiel

Le Wagon lance la formation en coding à temps partiel. Le bootcamp à temps partiel a pour objectif de permettre aux apprenants d’assimiler les meilleures techniques de coding à leur propre rythme tout en poursuivant leurs engagements professionnels ou académiques.

Ce programme vise tous ceux qui souhaitent apprendre à coder et devenir développeurs web mais qui n’ont pas la possibilité de dédier une période intensive à la formation. Le but est de permettre au apprenants de continuer à travailler ou bien de poursuivre leurs activités journalières et en même temps apprendre à coder en 24 semaines à leur rythme, pendant les soirs de semaine et les samedis.

Le Wagon adapte constamment son curriculum à mesure que les techniques de programmation évoluent, afin d’enseigner à nos étudiants les meilleures pratiques du développement web, précisent les responsables.

Avec ce programme à temps partiels, les apprenants rencontrent les autres étudiants et leurs professeurs 3 fois par semaine pour travailler sur des exercices de code en pair-programming. Ils apprennent à penser et à résoudre des problèmes comme un développeur. Ils visionnent les cours à leur propre rythme sur une plateforme en ligne et bénéficient des mêmes avantages que tous les alumni du Wagon, à savoir l’accès à vie à ses ressources et au réseau d’entrepreneurs ou partenaires recruteurs de l’écosystème tech.

La formation débutera le 11 Juin 2019, les candidatures sont acceptées jusqu’au 30 mai. Rendez-vous sur www.lewagon.com/rasablanrafapply

Le Wagon en chiffres (pour les employés en poste et les freelances) :

– Plus de 4 270 alumni dans le monde formés dans ses 33 campus ;

– Plus de 1150 produits créés par ses Alumni ;

– Plus de 250 startups créées.

LNT avec CdP