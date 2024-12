WafaSalaf, société spécialisée dans le crédit à la consommation, a annoncé mardi 24 décembre le lancement d’une campagne visant à renforcer ses engagements et à consolider ses relations avec ses clients et partenaires.

Une campagne axée sur trois priorités

Avec cette nouvelle campagne, WafaSalaf met l’accent sur trois axes principaux.

Le premier concerne la transparence financière. L’entreprise s’attache à fournir à ses clients des informations précises et compréhensibles sur l’ensemble de ses produits et services. Cet engagement vise à permettre une prise de décision informée et à établir une relation de confiance durable.

Le deuxième axe porte sur l’innovation. Consciente des transformations numériques et de l’évolution des attentes des consommateurs, WafaSalaf déploie des solutions technologiques destinées à simplifier les démarches et à améliorer l’accessibilité de ses services.

Enfin, le troisième axe se concentre sur la responsabilité sociale. L’entreprise affirme son rôle dans le développement économique et social du pays, en intégrant des pratiques responsables dans son fonctionnement.

Un accompagnement renforcé pour les clients

WafaSalaf cherche également à optimiser l’expérience client en offrant des services adaptés et personnalisés. Elle prévoit d’élargir son réseau de points de contact à travers le territoire marocain et de renforcer ses plateformes digitales pour répondre aux attentes d’une clientèle diversifiée.

L’entreprise envisage de poursuivre son développement en s’appuyant sur des initiatives qui favorisent l’inclusion financière. Elle entend accroître l’accessibilité de ses produits, notamment grâce à des solutions numériques innovantes, tout en maintenant une présence physique étendue.

Dotée d’un capital de 113 179 500 dirhams, l’entreprise opère depuis 1996 en tant que société anonyme à conseil d’administration et conseil de surveillance.

Créée sous l’autorisation du ministère des Finances, WafaSalaf a développé un modèle opérationnel structuré, adapté aux exigences d’un secteur financier en constante évolution. Son siège social, situé à Casablanca, reflète son ancrage dans le tissu économique marocain.

L’entreprise s’est positionnée comme un acteur clé dans l’offre de solutions de crédit à la consommation. Ces services répondent aux besoins variés de sa clientèle, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, dans le respect des cadres réglementaires en vigueur.

LNT

