Wafasalaf lance une action en faveur de sa clientèle des fonctionnaires de la santé publique, annonce un communiqué du groupe, qui rappelle qu’avec l’appui de l’ensemble des forces vives qui le composent, notre pays a fait face et continue aujourd’hui encore à affronter la crise sanitaire mondiale.

Les professionnels de la santé, tout particulièrement, ont été en première ligne face à la pandémie en manifestant une mobilisation et une prise de risque au quotidien pour protéger la population.

Wafasalaf compte parmi ses clients un nombre important de fonctionnaires dans le secteur de la santé. Ainsi, pour leur exprimer sa reconnaissance et son soutien, poursuit le communiqué, Wafasalaf reverse à ses clients fonctionnaires de la santé publique, l’équivalent des prélèvements effectués sur le mois de janvier à hauteur de 1000 Dhs par client. Le montant est reversé aux bénéficiaires par virement sur leur compte bancaire ou par mise à disposition au niveau du réseau Wafa cash.

Cette nouvelle initiative, dit-t-on auprès de Wafasalaf, confirme l’engagement fort de l’entreprise vis à vis de ses clients et vient compléter la série d’actions et de mesures déployées depuis le début de la crise sanitaire. « Face à cette crise sans précédent, il est de notre responsabilité de poursuivre la mobilisation et de contribuer de toutes les manières possibles à l’effort collectif. A travers cette initiative, Wafasalaf tient à exprimer sa reconnaissance et son soutien envers tous ceux qui se mobilisent au quotidien pour faire face à cette pandémie. » souligne Badr Alioua, Président du Directoire de Wafasalaf.

LNT avec CdP

Partagez cet article :