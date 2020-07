PARTAGER Wafasalaf lance Salaf Click, la première solution de crédit à la consommation 100% en ligne

Wafasalaf vient de lancer la solution Salaf Click, qui se veut être la première solution, sur le marché du crédit à la consommation, à être 100% en ligne, car elle ne nécessite aucun déplacement en agence.

Cette solution est proposée pour le moment aux clients en prélèvement bancaire (salariés et professions libérales) disposant d’un historique de prélèvement avec Wafasalaf. Des efforts sont déployés pour rendre cette solution accessible à une plus large cible, assure-t-on auprès de Wafasalaf.

Concrètement, Salaf Click permet de mener des simulations, suivre les étapes de son prêt, signer son contrat en ligne et recevoir son argent par virement directement sur son compte bancaire, tout cela en restant chez soi.

Avec cette solution, Wafasalaf « s’inscrit dans la dynamique nationale qui tend à encourager la digitalisation des prestations et a conçu cette solution de financement, accessible à distance et sécurisée grâce au procédé de signature en ligne », déclare-t-on auprès de la société.

S’appuyant sur la plateforme wafasalaf.ma, Salaf Click promet une sécurité et une protection des données personnelles totales. À ce propos, Wafasalaf précise que « l’ensemble des offres et processus proposés à nos clients respectent les conditions prévues par la loi 31.08 édictant les mesures de protection du consommateur et la loi 09.08 de protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.Lesquels traitements sont autorisés par la CNDP (Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel) sous le n° A-GC-206/2014 ».

Pour accompagner la clientèle, Wafasalaf a mis en place des équipes dédiées à l’étude des demandes de crédit reçues en ligne, qui sont également à la disposition du client, en ligne et par téléphone, pour apporter l’accompagnement et l’assistance nécessaires dans toutes les étapes.

LNT