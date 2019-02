PARTAGER Wafacash à nouveau leader du paiement de la vignette

Wafacash, le leader national du transfert d’argent, vient d’enregistrer un nouveau record relatif au nombre de transactions effectuées dans le cadre de l’opération de paiement de la vignette 2019, annonce un communiqué du groupe. L’entreprise est, en effet, arrivée en tête des établissements non bancaires de la place et en seconde position par rapport à l’ensemble des participants dans cette action.

Cette année encore, Wafacash a mobilisé pas moins de 1800 agences qui ont été mises au service des clients, mais aussi des non-clients de Wafacash, dans le cadre de cette opération.

« Lors de l’opération 2019 de paiement des vignettes et malgré le nombre très élevé de transactions que nous avons été amenés à gérer, nos agences ont continué à offrir un service de très haut niveau aux clients », a déclaré Samira Lazraq, directeur du Pôle ventes et distribution chez Wafacash. « La relation client se trouve au cœur de notre ADN, de même qu’elle fait partie de chacune de nos préoccupations. C’est pourquoi nous proposons en permanence des services de proximité et à haute valeur technologique, qui améliorent sans cesse la vie quotidienne des Marocains. Nous les remercions pour leur confiance et leur engagement vis-à-vis de Wafacash ».

Pour rappel, Wafacash a été, tout récemment élue « Service Client de l’année 2019 » dans la catégorie « Moyens de paiement et transfert d’argent».

LNT avec CdP