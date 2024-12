Wafa IMA Assistance, leader du marché de l’assistance au Maroc, a été élue Service Client de l’Année Maroc 2025 dans la catégorie « Assistance », pour la deuxième année consécutive. Cette distinction prestigieuse récompense une fois de plus l’engagement et l’excellence de l’entreprise dans l’accompagnement de ses assurés et partenaires.

« Cette reconnaissance témoigne de notre détermination à offrir un service irréprochable et adapté aux besoins de nos clients, tout en consolidant notre position d’acteur de référence au Maroc et en Afrique », déclare Selma Tazi, Directrice Adjointe Management Qualité chez Wafa IMA Assistance.

Depuis sa création en 2011, Wafa IMA Assistance ne cesse de repousser les limites de la satisfaction client en s’appuyant sur des valeurs fondamentales : écoute, innovation et réactivité. Cette deuxième consécration en deux ans marque une étape importante dans la poursuite de sa mission : fournir des solutions d’assistance personnalisées et performantes, en cas d’urgence 24/7 au Maroc et partout dans le monde.

« Cette récompense reflète le travail collectif et la mobilisation sans faille de nos collaborateurs. Leur professionnalisme, leur disponibilité et leur engagement 24h/24 et 7j/7 sont le moteur de notre réussite », ajoute Mme Tazi.

Cette nouvelle distinction s’inscrit dans la stratégie ambitieuse de Wafa IMA Assistance : devenir le leader de l’assistance sur le continent africain. En capitalisant sur l’innovation technologique, notamment l’intelligence artificielle, et en plaçant l’humain au cœur de ses actions, l’entreprise continue de réinventer l’expérience client.

« L’intelligence artificielle nous permet d’optimiser nos services, de prédire les besoins et d’automatiser les tâches répétitives. Cela décharge nos équipes pour leur permettre de se concentrer sur des interventions complexes, tout en conservant l’essence de notre métier : une relation humaine basée sur l’écoute et l’empathie », précise Selma Tazi.

