« WA DRARI » : Le documentaire qui plonge au coeur du phénomène SHAYFEEN

Le programme de 2M « Des Histoires et des Hommes » propose un nouvel opus de la série documentaire « Les Marocains du futur ». Pour le 3ème documentaire de cette collection, une carte blanche a été donnée à Fatim Zahra Bencherki.

Pendant 8 mois, la réalisatrice, qui signe avec ce documentaire son premier film, a su se faire accepter au sein du groupe Shayfeen.

Pour les moins de trente ans, Shayfeen est une des figures de la scène rap marocaine. Shobee et Small X, deux jeunes, aux vies familiales compliquées, se rencontrent à Safi en 2006. Enfants du nouveau millénaire, ils ont le verbe et la mélodie facile. Le succès est rapidement au rendez-vous. Leur flow est repris en cœur par toute une génération. Lors de leurs concerts, le public se compte en milliers. Et à chaque sortie de clip, la barre du million de vues est rapidement franchie.

Mais ne vous méprenez pas! Stars du Rap Maroc ne veut pas dire forcément voitures de luxe, déhanchement de jeunes filles et grosses chaînes en or. Même s’il est aujourd’hui un véritable « phénomène », le duo Shayfeen et son collectif « Wa Drari » tirent le diable par la queue.

Sans fard, avec discrétion et soucis du détail, la caméra de Fatim Zahra Bencherki nous révèle, à travers eux, une jeunesse complexe, surprenante, qui s’estime parfois « mal-aimée » et est souvent miroir de nos contradictions.

« Wa Drari » est un documentaire inédit de Fatim Zahra Bencherki produit par 2M et Ali’N Productions.