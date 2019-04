PARTAGER Vol 302 d’Ethiopian Airlines : Boeing réagit au rapport d’enquête préliminaire

Boeing a publié la déclaration suivante au sujet du rapport d’enquête préliminaire relatif au vol 302 d’Ethiopian Airlines diffusé ce jour par les autorités éthiopiennes en charge des enquêtes sur les accidents d’avion (AIB) :

« Je souhaite à nouveau adresser nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches des personnes qui ont perdu la vie dans l’accident », a déclaré Kevin McAllister, Président-Directeur Général de la division Aviation Commerciale (BCA). « Nous remercions le bureau éthiopien en charge des enquêtes sur les accidents d’avion (AIB) pour son travail sans relâche et ses efforts constants. Il est indispensable de comprendre les circonstances qui ont contribué à cet accident pour assurer la sécurité aérienne. Nous allons examiner attentivement le rapport préliminaire de l’AIB, et prendrons toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour améliorer la sécurité de nos avions. »

La sécurité est une valeur fondamentale que partagent tous les employés de Boeing, et la sécurité de nos avions, des passagers et des équipages de nos clients demeure notre priorité absolue. Les experts techniques de Boeing continuent d’apporter leur assistance aux enquêteurs, et des équipes représentant l’ensemble du Groupe mettent tout en œuvre pour tirer les enseignements de l’accident du vol Lion Air 610 survenu en octobre.

Le rapport préliminaire contient des informations fournies par l’enregistreur des données de vol (FDR), selon lesquelles les données d’angle d’attaque transmises à l’avion par la sonde d’incidence étaient erronées, provoquant l’activation du système de contrôle automatisé de l’assiette de l’avion MCAS pendant le vol, comme ce fut le cas pendant le vol du Lion Air 610.

Pour que l’activation involontaire du système MCAS ne se reproduise plus, Boeing a mis au point et prévoit de mettre en œuvre une mise à jour du logiciel MCAS, ainsi qu’un programme d’instruction complet assorti d’une formation supplémentaire à l’attention des pilotes du 737 MAX.

Comme nous l’avons annoncé précédemment, la mise à jour apporte de nouvelles couches de protection et empêchera l’activation du MCAS par des données erronées. Les pilotes auront toujours la possibilité de neutraliser le MCAS et de reprendre manuellement les commandes de l’avion.

Boeing poursuit sa collaboration avec l’Administration fédérale de l’aviation américaine (FAA) et d’autres autorités de réglementation du monde entier à propos du développement et de la certification de cette mise à jour logicielle, ainsi que de ce programme de formation.

Par ailleurs, Boeing continue de collaborer étroitement avec l’Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) en tant que conseiller technique au service de l’enquête menée par l’AIB. En tant qu’intervenant apportant une assistance technique sous la direction des autorités en charge de l’enquête, Boeing n’est pas autorisé à communiquer à ce propos, conformément au protocole international et à la réglementation du NTSB. Selon le protocole international en vigueur, les informations relatives à l’enquête sont exclusivement publiées par les autorités responsables de l’enquête.

LNT avec CdP