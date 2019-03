PARTAGER Visite technique de chantiers de Lydec par le comité de suivi de la gestion déléguée

L’opérateur de services publics qui gère la distribution d’eau et d’électricité, la collecte des eaux usées et pluviales et l’éclairage public dans le Grand Casablanca (Lydec), a organisé jeudi une visite technique de chantiers et ouvrages majeurs, au profit des membres du Comité de Suivi de la Gestion Déléguée.

Cette visite a eu pour objectif de permettre aux membres du Comité de vérifier sur le terrain la réalisation des investissements validés par leurs soins dans le cadre des budgets 2018 et 2019.

Ainsi, la délégation a visité le Dalot de stockage des eaux pluviales HA2, dans le cadre de l’extension du réseau d’assainissement et de la protection de la zone de Sidi Moumen contre les inondations.

Ce Dalot est d’une longueur de 1200 mètres linéaires et d’une capacité de 9.000 m³, pour un coût de 30 millions de dirhams.

Elle a visité ensuite la Galerie de stockage des eaux pluviales Hay Sadri, réalisée dans le cadre de la protection de la zone Est de Casablanca contre les inondations.

D’une longueur de 1.350 mètres linéaires et d’une capacité de 14.000 m³ cet ouvrage a nécessité un coût global de 182 millions de dirhams.

Les membres du Comité de Suivi de la Gestion Déléguée ont également visité le Système d’assainissement liquide de la Route Nationale n°1 (RN1), réalisé dans le cadre de la lutte contre les débordements au niveau de cet axe. Il s’agit d’une station de pompage, galeries souterraines et collecteurs, pour un coût de 313,5 millions de dirhams.

Dans une déclaration à la presse, Abdelaziz Al Omari, président du conseil de la commune urbaine de Casablanca, et Président de l’Autorité Délégante, a indiqué que ces projets s’inscrivent dans le cadre d’un important plan d’investissement.

Ce plan d’investissement fait partie des plans directeurs déjà adoptés, a-t-il fait savoir, soulignant que ces projets traduisent la contribution de la gestion déléguée dans le renforcement des infrastructures d’assainissement liquide au niveau de Casablanca et des villes relevant de l’Autorité Délégante.

LNT avec CdP