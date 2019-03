PARTAGER La visite du Pape au Maroc, une initiative pour le développement du dialogue interreligieux

A l’occasion de l’arrivé du pape François au Maroc, les évêques du Maroc, Mgr Cristóbal López Romero, archevêque de Rabat, et Mgr Santiago Agrelo Martínez, archevêque de Tanger, ont organisé une rencontre avec la presse nationale pour présenter le programme de cette visite.

Trente-quatre ans après celle de Jean-Paul II dans le Royaume la visite du pape François est placée sous le signe du « développement du dialogue interreligieux, de la compréhension mutuelle entre les fidèles des deux religions et la promotion des valeurs de paix et de tolérance » explique Mgr Lopez Romero.

Attendu les 30 et 31 mars, le pape débutera sa visite par une rencontre avec le Roi Mohammed VI. Ils devraient se rendre à l’Institut Mohamed VI de formation des Imams Morchidines et des Morchidates où ils présideront une rencontre avec les étudiants de l’Institut, en présence du Ministre des Habbous et des Affaires Islamiques et le directeur de l’Institut, le secrétaire du Conseil des Oulémas.

Lors de cette visite, le pape présidera une messe solennelle. 500 choristes venus de tout le Royaume soutiendront la prière de l’assemblée, qui devrait réunir entre 7 000 et 10 000 participants, selon le Père Daniel Nourissat.

Ce voyage papal revêt « une symbolique forte » en cette année qui marque le huitième centenaire de la rencontre entre Saint-François d’Assise et le sultan al-Malik al-Kàmil, ayant initié la volonté de dialogue et l’instauration des relations harmonieuses entre le catholicisme et l’islam, souligne Mgr Romero.

Parmi les moments forts de cette visite, a-t-il poursuivi, figurent la visite du Mausolée Mohammed V, celle du service social rural de Témara, géré par « les Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul » où le pape aura une rencontre avec les prêtres, les personnes consacrées et les représentants des chrétiens et d’autres confessions.

Le Saint-Père se rendra enfin au complexe sportif Prince Moulay Abdallah où il célèbrera une messe dans la salle couverte.

Il est à noter que les relations diplomatiques entre le Maroc et le Saint-Siège ont été établies en 1976. « Elles sont venues formaliser une entente séculaire, les relations entre les souverains marocains et l’Église catholique remontant au temps des Almoravides (1061-1147). Depuis, cette relation historique est jalonnée de dialogues et d’échanges entre le Vatican et le Maroc », a tenu à préciser le Père Daniel Nourissat.

AL