Du 20 au 23 novembre 2024, Rabat accueillera la 11e édition de Visa For Music, un événement dédié aux musiques d’Afrique et du Moyen-Orient. Cette rencontre réunira plus de 1 000 professionnels de l’industrie musicale et plus de 500 artistes venus de divers horizons, mettant à l’honneur la diversité musicale mondiale.

Un espace de rencontre culturelle et professionnelle

Visa For Music se présente comme une plateforme visant à promouvoir les musiques africaines et moyen-orientales et à encourager les collaborations entre artistes, producteurs et autres acteurs du secteur musical. Durant quatre jours, concerts, showcases, conférences, ateliers et expositions se dérouleront dans plusieurs lieux emblématiques de Rabat, offrant aux participants et au public une immersion dans cet univers musical varié.

Un programme varié

Le programme de cette édition s’adresse à un public large, allant des amateurs de musique aux professionnels de l’industrie. Les festivités débuteront avec une parade urbaine sur le boulevard Ben Abdellah le 20 novembre à 16h, suivie de la soirée d’ouverture au Théâtre Mohammed V à partir de 17h. Cette soirée comprendra des discours officiels, des hommages et des concerts gratuits mettant en avant des artistes tels que Tasuta N-Imal, Ferro Gaita et Valerie Ekoume.

Dans les jours suivants, des concerts auront lieu dans différents lieux de la ville, notamment au Théâtre Mohammed V, au Cinéma Renaissance et à la Salle Bahnini. Des artistes de renommée internationale, tels que Didier Awadi (Sénégal), Noon (Émirats arabes unis) et Moneka Arabic Jazz (Canada/Irak), se produiront. Les soirées se poursuivront avec des afters organisés sur le site du Chellah, accueillant des performances d’artistes tels que DJ Smemo et Maria Malasangre.

Un forum professionnel dédié à l’industrie musicale

En parallèle des concerts, un forum professionnel se tiendra du 21 au 23 novembre au Théâtre Mohammed V. Ce salon rassemblera plus de 50 exposants, représentant des festivals, labels, sociétés de production et institutions culturelles. Des conférences, masterclasses et animations seront également proposées, favorisant les échanges et l’apprentissage entre professionnels de l’industrie musicale.

Informations pratiques :

Dates : Du 20 au 23 novembre 2024

Du 20 au 23 novembre 2024 Lieu : Rabat (Théâtre Mohammed V, Cinéma Renaissance, Salle Bahnini, Chellah, et autres)

