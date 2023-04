Visa Everywhere Initiative, un concours mondial d’innovation ouverte pour les startups qui résolvent les problèmes de paiement et de commerce, ouvre les candidatures pour l’édition 2023 au Maroc.

En plus des prix monétaires, les gagnants bénéficient d’un accès et d’une exposition aux vastes réseaux de partenaires de Visa, dans les secteurs bancaires, marchands, VC, et gouvernementaux mais également de la reconnaissance de la marque Visa.

La finale régionale CEMEA (Europe centrale et orientale, Moyen-Orient et Afrique) sera diffusée en direct sur TechCrunch le 27 juillet, et la startup gagnante participera à la finale mondiale en septembre. Pour la première fois, VEI introduira un prix de 25 000 dollars pour la Fintech innovante dans le domaine du risque et de la sécurité en partenariat avec Emirates NBD. Depuis son lancement en 2015, VEI a aidé plus de 100 startups représentant plus de 100 pays à lever collectivement plus de 16 milliards USD de financement.

« L’initiative Visa Everywhere est une plateforme qui permet aux fintechs et aux entrepreneurs de présenter les solutions les plus innovantes et les plus impactantes dans le monde des paiements et du commerce », affirme Sami Romdhane, Country Manager – Maroc, Visa. Et de préciser : « Grâce à leurs solutions innovantes basées sur la technologie, les fintechs ont le potentiel d’offrir de vastes avantages sociaux aux marchés dans lesquels elles opèrent – en particulier lorsqu’il s’agit de fournir des services financiers à ceux qui ont traditionnellement été mal desservis ».

