Visa, le leader mondial du paiement numérique, et Multi Level Group (MLG), société fintech de premier plan qui se spécialise dans la transformation numérique au sein de la région MENA, viennent ensemble de signer un protocole d’accord (MoU) en marge du MENA Transport Congress and Exhibition 2022. Ce protocole leur permettra de collaborer ensemble dans les domaines de l’émission et de l’acquisition de solutions numériques sans contact en Afrique du Nord ainsi que l’exploration de nouvelles opportunités et le développement d’un ensemble de solutions de mobilité urbaine conçue par Visa, Visa Mobility & Transport Transaction. Le but étant d’améliorer l’expérience des passagers et d’assurer une expérience de transit totalement cashless.

Le transport en commun figure au premier plan de ce partenariat stratégique, puisque Visa et MLG travailleront ensemble afin de développer des solutions de transport en commun qui rendront l’expérience des passagers encore plus transparente et réduiront la durée des trajets, tout en permettant aux passagers de payer leur trajet à l’aide de leurs cartes Visa prépayées et sans contact. Cette initiative s’appuiera également sur les technologies développées par Visa et par MLG pour étendre les solutions d’acceptation numérique aux commerçants au sein des différents marchés d’Afrique du Nord.

S’exprimant à ce sujet, Leila Serhan, Senior Vice President de Visa et Group Country Manager pour NALP, a commenté la signature du «MoU» comme suit: « Nous sommes heureux d’avoir paraphé un protocole d’accord aussi important. L’adoption des paiements numériques est devenue une nécessité aussi bien sur le plan public que privé. Parallèlement, le transport est un domaine au sein duquel les paiements sans contact feront la différence, à l’heure où l’ensemble des pays de la région MENA commencent à faire de la transformation numérique leur cheval de bataille. Notre protocole d’accord avec Multi Level Group sera axé autour des synergies possibles et du partage des connaissances dans le but de fournir des solutions intelligentes de mobilité et de paiement sans contact au sein des principaux marchés d’Afrique du Nord. Visa soutient déjà dans ce sens plus de 450 projets différents à travers le monde entier et nous sommes impatients d’apporter notre expertise dans les domaines des paiements sans contact et de la mobilité urbaine. »

De son côté, Abdul Jabbar AL Sayegh, président du groupe MLG, a déclaré : « Nous nous réjouissons de la signature de ce protocole d’accord avec Visa et de fournir aux transporteurs des solutions de bout en bout qui soient encore plus sûres, plus rapides et plus pratiques.

Grâce à ce protocole d’accord, nous espérons tirer le meilleur parti possible des solutions avancées développées par Visa, mais aussi de l’expérience de MLG dans le domaine de la transformation numérique et façonner ainsi l’avenir de la mobilité. Nous sommes également heureux de promouvoir la solution de paiement sans contact EMV auprès des particuliers et des commerçants, via la fonction « The Platform » développée par Multi Level Group ».

A l’heure où les consommateurs s’orientent davantage vers des méthodes de paiement sans espèces et sans contact, un tel partenariat permettra aux deux entreprises de partager leurs meilleures pratiques, mais aussi d’améliorer et de rendre l’industrie du transport encore plus efficace.

LNT avec CdP

Partagez cet article :