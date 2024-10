« Virtual Blue Chain », le nouveau métavers éducatif conçu par Excelia pour sensibiliser les étudiants à la gestion responsable des ressources dans les chaînes logistiques

Immerger les étudiants dans un entrepôt logistique virtuel pour en découvrir les activités, traquer le gaspillage des ressources, notamment l’eau, et trouver des solutions plus sobres, telle est la vocation pédagogique de la nouvelle expérience d’apprentissage immersive (ILE-Immersive Learning Experience®) qui sera proposée ce trimestre, aux étudiants en 3ème année du Bachelor Business d’Excelia Business School. Baptisé Virtual Blue Chain et entièrement conçu par Excelia, ce métavers éducatif a été co-construit par les professeurs et experts pédagogiques et technologiques d’Excelia. Il s’inscrit dans le parcours pédagogique, Blue Education Experience, qui vise à explorer la transition écologique et sociale par le prisme de l’eau. Virtual Blue Chain illustre également la poursuite du déploiement du plan de transformation digitale d’Excelia, XL Vision, dont un des objectifs est de réinventer modèle d’enseignement du groupe grâce aux pédagogies innovantes et immersives.

La préservation de la ressource « Eau » au cœur de Virtual Blue Chain

Plongés dans la réalité d’un entrepôt logistique virtuel, les étudiants se glissent dans la peau de supply chain managers chargés d’auditer l’efficacité des processus d’une chaine logistique, en considérant son empreinte sur l’eau. Leur mission : débusquer l’empreinte invisible, appelée « Eau virtuelle » (quantité d’eau consommée pour la fabrication d’un produit) et proposer les solutions qui diminuent la pression sur cette ressource. Ludique et immersif, l’objectif de ce scénario est de sensibiliser les étudiants à l’impact des activités d’une chaîne logistique sur la cosommation d’eau, et plus globalement à la gestion responsable des ressources naturelles.

Immerger les étudiants dans la réalité de la supply chain

La séquence pédagogique immersive Virtual Blue Chain est une opportunité unique de confronter les étudiants à la réalité des entrepôts logistiques en situation professionnelle. Pour la première fois, elle intègre la technologie avancée des gants haptiques, lesquels permettent aux étudiants de ressentir physiquement l’environnement virtuel dans lequel ils évoluent.

Acquérir une combinaison de compétences clé pour la transition écologique des entreprises

L’apprentissage innovant proposé par Virtual Blue Chain répond à la demande croissante des entreprises de disposer de compétences en management combinées à une forte sensibilité à la Transition écologique et Sociale (TES). Dans cette perspective, l’expérience développée par Excelia permet aux étudiants :

– d’identifier les activités clé d’un entrepôt logistique,

– de développer leur capacité à analyser leur environnement et à en identifier les points critiques,

– d’expérimenter la mise en œuvre de stratégies concrètes pour limiter l’usage excessif d’eau,

– et, in fine, de cultiver le réflexe d’intégrer la gestion responsable des ressources dans le management.

« La gestion responsable des ressources naturelles, en particulier de l’eau, devient une compétence clé pour les futurs managers. Par exemple, selon le rapport de la FAO (2021), la chaîne logistique est responsable de 13% du gaspillage alimentaire. Nombreux sont les experts à affirmer que cette double compétence est indispensable pour répondre aux enjeux environnementaux, en atténuer les risques extra-financiers et assurer la pérennité des entreprises dans le futur. » Benyamin Shajari, enseignant-chercheur Excelia Business School qui a proposé le scénario de Virtual Blue Chain.

Un ressource pédagogique innovante pour la Blue Education Experience

Parcours pédagogique qui vise à explorer la transition écologique et sociale par le prisme de l’eau, la Blue Education Experience a été mise en œuvre dans les enseignements d’Excelia Business School en 2023. Elle vise l’acquisition d’un socle de connaissances élargi sur la thématique de l’eau et des transitions par les étudiants. Elle intègre un ensemble d’enseignements dédiés et propose des dispositifs digitalisés pour renforcer la prise de conscience des étudiants. Virtual Blue Chain vient ainsi enrichir les ressources de la Blue Education Experience, à l’instar de l’expérience d’apprentissage immersive Ecosphere United Nations déjà intégrée dans les cours, des capsules de Digital Learning sur les enjeux de transition écologique et des contenus scientifiques de la plateforme AXA Climate.

Une réalisation dans le cadre du plan de transformation digitale XL Vision

L’apprentissage immersif, dont les métavers éducatifs, est au cœur de la transformation digitale conduite par Excelia, via son plan XL Vision. Ce dernier a pour objectif de réinventer le modèle d’enseignement du groupe grâce aux pédagogies innovantes et immersives et d’améliorer l’expérience de chacune de ses parties prenantes (apprenants, partenaires, personnels, entreprises et territoires). Holistique et multi-campus, XL Vision est déployé depuis 2022. Un budget de 5,6M€ est affecté aux réalisations qui en découlent.

« La conception de l’expérience d’apprentissage immersive Virtual Blue Chain a mobilisé une équipe de 8 personnes : enseignants, experts pédagogiques et technologiques d’Excelia. Coconstruire ces expériences pédagogiques en interne nous permet de garantir la qualité des apprentissages proposés aux étudiants, à l’instar du choix que nous avons fait d’intégrer la technologie innovante des gants haptiques qui maximise le sentiment d’immersion des étudiants et renforce l’ancrage des connaissances. » Anthony Hié, Directeur de l’innovation et de la transformation digitale Excelia

