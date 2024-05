Au Maroc comme ailleurs, la toile peut faire un ravage auprès de tout le monde. Les jeunes, comme les moins jeunes, les hommes et les femmes de toutes les catégories socio-économiques et professionnelles, vivent au rythme du développement rapide du numérique, ainsi que la propagation continue des téléphones mobiles et autres équipements digitaux. On vie également au rythme, que l’on veuille ou non, de la diffusion de plus en plus étendue des médias sociaux. De nos jours, l’intelligence artificielle et autres chatGPT, viennent agrandir un monde digital qui ne cesse de tout chambouler !

Ces changements ont conduit à l’émergence d’un nouveau type de violence, désormais appelé violence numérique. Les statistiques et études nationales et internationales confirment que cette forme de violence numérique cible davantage les femmes et les filles en raison de leur sexe, et émerge ainsi comme un problème mondial ayant de graves conséquences sur les sociétés et les économies, que ce soit dans des circonstances normales ou pendant les périodes de crises et de catastrophes.

Mme Bouchra Abdou, présidente de l’Association Tahadi pour l’Égalité et la Citoyenneté, explique que ses collègues ont été parmi les premières acteurs associatifs à alerter sur le phénomène d’aggravation de la violence numérique contre les femmes et les filles depuis 2016 : « À travers notre travail de terrain, nous avons constaté l’émergence de nouveaux actes de cette violence sous forme numérique : harcèlement, chantage, violation de la vie privée et diffamation… que le droit pénal n’a pas clairement inscrit dans des textes précis malgré les graves conséquences psychologiques, sociales et économiques qu’ils peuvent avoir sur la vie des individus ou des communautés ».

Et de poursuivre que la loi 103.13 relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes a créé un cadre conceptuel avancé définissant les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence physique, psychologique, économique et sexuelle, mais que le bilan des cinq années écoulées depuis sa mise en œuvre a révélé la persistance d’obstacles juridiques et institutionnels qui empêchent les survivants de ces violences numériques d’accéder au droit et aux recours de la justice, ce que reflètent les statistiques et les rapports publiés par les institutions officielles et les organisations de la société civile.

Et ce pour plusieurs raisons, notamment l’absence de définition de la violence numérique en général, et de la violence numérique contre les femmes et les filles en particulier. ATEC explique également que les textes juridiques relatifs aux délits numériques sont éparpillés entre plusieurs articles juridiques répartis dans un certain nombre de lois et d’amendements partiels auxquels le Code pénal a été soumis. A cela s’ajoute la difficulté des professionnels et des acteurs de la lutte contre le phénomène de la violence numérique à suivre le rythme de l’arsenal juridique existant, ainsi que des définitions inexactes et l’absence de criminalisation de tous les actes de violence numérique, qui se reflètent dans le travail judiciaire à travers la disparité des tribunaux dans l’adaptation d’un certain nombre d’actes, ce qui conduit parfois les auteurs à échapper à toute sanction ou à des peines légères à leur encontre.

ATEC s’inquiète également de l’absence de mesures efficientes prenant en compte la confidentialité, la vie privée, leur protection, et la protection des survivants de la violence numérique. Idem pour la non-application à la violence numérique des exigences procédurales générales de manière à prendre en compte la spécificité de ce crime et ses effets psychologiques sur les victimes, ainsi que la domination de l’approche sécuritaire par rapport à l’approche droits de l’homme et protection dans la prévention des crimes violents numériques.

Fort de ce diagnostic de terrain, qui met en évidence le danger d’aggravation du phénomène de violence numérique à l’égard des femmes et des filles, et la faible réponse des systèmes juridiques et institutionnels pour y faire face, ATEC a choisi de développer son plaidoyer en préparant et présentant une proposition de loi globale destinée à la protection des femmes et des filles contre la violence numérique, susceptible de mettre fin à la dispersion et aux faiblesses des textes juridiques existants : « Notre proposition de loi visant à protéger les femmes et les filles contre la violence numérique comprend un préambule expliquant d’abord le contexte général, les objectifs de présentation de la proposition de loi, ses fondements et son contenu », dit-on auprès d’ATEC tout en précisant que ladite proposition se présente en plus de 40 articles répartis en 8 chapitres, couvrant les dispositions générales, la prévention, l’aspect injonctif, les sanctions, la protection et la réparation de la responsabilité des fournisseurs de services et des entreprises télécoms. Visiblement, il est temps que les choses avancent…

H.Z

