Vie universitaire : Le Grand Débat revient pour sa 7ème édition

Le Club des Managers de Demain est un club fondé en 1997 à vocation professionnelle s’intéressant en premier lieu aux débats de haut calibre et qui organise l’un des grands débats universitaires au Maroc.

Le Grand Débat soufflera sa 7ème bougie le 20 Avril 2019 à l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Settat. C’est un

événement axé sur le débat par la confrontation des meilleures écoles de commerce et de gestion ainsi que des facultés et écoles à l’échelle nationale, selon les organisateurs. Les écoles et facultés participant au débat alignent chacune au plus 3 équipes différentes pour trois langues (arabe, français et anglais), qui ont accepté le défi de fasciner l’audience, autour de sujets d’actualités de nature économique, politique, idéologique et sociétale.

« Le débat est une guerre non seulement d’arguments mais d’esprit. La prise de parole est inévitablement demandée afin de décrocher la victoire, mais la promptitude n’est absolument pas une exception. Le potentiel de la jeunesse est illimité, c’est une loi immuable », explique Meryem Elamouri, chef de cellule média.

LNT avec CdP