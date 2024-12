Vidéo: un policier “sort son arme” pour maîtriser un motard…

Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montre une intervention musclée d’un policier motocycliste tentant de menotter un conducteur de moto à Rabat. Selon la préfecture de police, l’incident, survenu le mardi 10 décembre, a été déclenché par le refus de l’usager de se soumettre à un contrôle routier.

Le conducteur est accusé d’avoir agressé physiquement et verbalement l’agent, causant notamment une fracture des dents de ce dernier. Un second individu, suspecté de complicité et de modification illégale des caractéristiques techniques d’un véhicule, a été entendu en liberté provisoire.

L’enquête, menée sous la supervision du parquet compétent, vise à clarifier les circonstances de l’affaire, notamment l’exhibition de l’arme de service par le policier, jugée accidentelle. D’après les premiers éléments, l’arme serait tombée au sol après l’agression subie par l’agent.