PARTAGER Opération massive de déracinement d’arbres à Casablanca…

Avec les travaux qui prennent place un peu partout dans la ville blanche, un grand nombre d’arbres, palmiers et même de cèdres (notamment dans la rue de Jura au Maarif) se font arracher à tord et à travers pour on ne sait quelle raison. Les casablancais filment ces scènes avec tristesse et nostalgie car il s’agit pour certains d’arbres quasi-centenaires qui font partie du paysage depuis bien longtemps.