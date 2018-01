Vidéo : Opération d’abattage d’arbres dans un parc de cigognes à Berkane

par Imane Jirrari |







La destruction de plusieurs arbres du parc de cigogne à Berkane a suscité la colère d’un citoyen. Celui-ci a partagé une vidéo où l’on voit des ouvriers en train d’abattre des arbres du parc, abritant déjà des nids de cigogne, datant de plusieurs années.

« Il s’agit d’un parc qui date de plus d’un siècle; un patrimoine en voie de disparition pour cause de corruption », se désole l’auteur de la vidéo, avant de blâmer les autorités locales de la ville vis-à-vis de leur silence.

Il est à noter q’un budget total de 182,7 MDH a été alloué par le Haut-Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification ( HCEFLCD) au programme 2018 de prévention et de lutte contre les incendies de forêts.

Dans un souci de savoir comment et pour quelle raison a été valisée cette opération de déboisement du parc, nous avons contacté la municipalité de Berkane, auprès de laquelle nous n’avons pu obtenir aucun commentaire ni précision…