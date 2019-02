PARTAGER Quand L’hybride clash le diesel !

Pendant que nos rappeurs se provoquent à coup de vannes interposés, L’hybride s’en prend quant à lui au Diesel dans un CLASH des plus houleux.

En effet, si l’exercice reste moins décomplexé et popularisé chez les rappeurs, Toyota a réussi sans difficulté ce challenge en mettant en scène un Clash entre l’Hybride et le Diesel. Dans un texte percutant au rythme tranchant, l’hybride ne mâche pas ses mots en mettant en avant les attributs positifs, économiques et SMART de l’hybride versus un diesel vieillot, cher et polluant.

Toyota Hybrid bghitha Lik !