Video : Le Royal Atlas Agadir annonce sa réouverture

Alors que la période estivale bas son plein, petit à petit les vacanciers s’organisent au fur et à mesure que les offres hôtelières des chaines nationales se déploient. La ville d’Agadir, destination favorite de nombreux Marocains, n’est pas en reste et le Royal Atlas Agadir, fleuron de la chaine marocaine Atlas Hospitality, lance une belle opération de séduction à l’occasion de sa réouverture. Une vidéo émotionnelle et rassurante qui permettra certainement à certains de nos compatriotes de se conforter dans leurs perspectives de vacances au Maroc.