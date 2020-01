PARTAGER Des vidéos mises en ligne mènent à l’arrestation d’un chauffard…

Les services du district de sûreté d’Aïn Chock à Casablanca ont ouvert samedi une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, au sujet d’un individu pour son implication présumée dans une affaire d’excès de vitesse et conduite d’une voiture d’une façon spectaculaire et dangereuse, portant atteinte à la sécurité des usagers de la route.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué que les services de la sûreté nationale ont réagi rapidement et sérieusement à plusieurs publications du mis en cause (25 ans) sur ses comptes « Facebook » et « Instagram » le montrant conduire une voiture avec une grande vitesse et sans maîtrise, menaçant la vie des conducteurs et des piétons.

L’individu a publié une autre vidéo dans laquelle il conduisait volontairement sa voiture sur la voie du Tramway à Casablanca, d’une manière susceptible de porter atteinte à la sécurité des installations et des infrastructures, précise le communiqué.

Les recherches et investigations menées par les services de la sûreté nationale ont permis d’identifier le suspect, avant qu’il soit procédé à son arrestation samedi soir à Casablanca et à la saisie de la voiture utilisée pour commettre ces infractions de la circulation et actes criminels menaçant la sécurité des usagers de la route, a ajouté la DGSN.

Le conducteur a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire pour élucider tous les tenants et aboutissants de cette affaire, a fait savoir la même source.

La DGSN a assuré que ses services veillent à l’application rigoureuse et sévère de la loi et à l’interaction positive avec tous les contenus digitaux en relation avec la sûreté et la sécurité des citoyens, et ce pour consolider la souveraineté de la loi et renforcer le sentiment de sécurité, conclut le communiqué.

