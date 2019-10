PARTAGER Un vide est comblé, un club Inner Wheel est créé à Rabat

A l’initiative heureuse d’un groupe de femmes décidées et dynamiques, un club Inner Wheel a été créé à Rabat, sous l’appellation « Inner Wheel Rabat Lumière ».

Cette démarche est d’autant louable que la capitale du Royaume ne comptait pas jusqu’à présent un club associatif de ce genre, alors que Casablanca se targue de cinq Inner Wheel, Fès et Agadir, un respectivement.

Ces fondatrices de l’Inner Wheel Lumière, au nombre de treize, ont décidé de mettre en commun leur volonté de contribuer à soulager les peines et le quotidien des plus défavorisés en puisant leur force dans la solide amitié qui les unit.

A la suite de l’Assemblée générale constitutive, tenue le12 mars dernier, les instances Internationales des Inner Wheel, à savoir la Gouverneure du District et la Présidente du FAMAT, (France, Andorre, Maroc, Algérie et Tunisie) ainsi que d’autres femmes responsables se sont déplacées à Rabat où, en présence de représentantes du club parrain Mers Sultan de Casablanca, a été organisée le 11 mai la cérémonie de remise de la charte.

Un acte fondateur qui s’est déroulé au Golf Royal de Dar Essalam dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Et en août 2019, après enregistrement auprès des autorités concernées, l’Inner Wheel Lumière a vu officiellement le jour.

La création du Club Inner Wheel a été effective et officielle après l’autorisation d’exister en août de cette année.

Fondé par treize dames de bonne volonté, le club r’bati est dirigé par un bureau composé de Mmes :

Samira Dassouli, Présidente, chargée des relations internationales

Fouzia Lahlou, vice-Présidente, chargée de la trésorerie

Rajae Ouardi, Secrétaire, chargée de l’édition.

LNT

Encadré 1

Ce qu’il faut savoir sur l’Inner Wheel Rabat Lumière :

– Objet et devise : « s’unir pour mieux agir et servir ».

Objectifs :

– Développer dans le cadre d’une structure pyramidale, l’amitié, la sincérité et l’intégrité, valeurs de base qui président au comportement des membres.

– Promouvoir des services au profit des populations nécessiteuses.

– Axes d’intervention retenus : Santé et éducation en faveur de la femme et de l’enfant.

– Mission : Constituer un réseau qui s’engage à donner du temps et de l’amitié aux autres.

La première action sociale prévue concerne les enfants malades démunis.

Un événement sera organisé le 4 octobre prochain pour lever des fonds dans ce sens.

Encadré 2

L’histoire des clubs Inner Wheel International

Émanant du club international Rotary crée en 1905, ce club de femmes a d’abord réuni en Angleterre les épouses des Rotariens pour continuer les activités sociales de leurs maris mobilisés pendant la Première guerre mondiale.

Plus tard, le 10 janvier 1924 à Manchester, le premier club des Inner Wheel (qui représente l’intérieur de la roue rotarienne), a vu le jour grâce à l’initiative de Margaret Holding dont l’idée était de séparer les actions des femmes et les mettre en valeur.

Aujourd’hui les IIW sont présents dans 103 pays et comptent plus de 10 000 membres avec 3860 clubs et 174 districts.