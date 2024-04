Le festival de musique, danse et gastronomie latines Casa Anfa Latina revient cet été à Anfa Park à Casablanca. Organisé par Seven PM, cette deuxième édition promet une célébration haute en couleurs de la culture latine du 21 au 23 juin. Les artistes phares annoncés sont Gente de Zona et Los Van Van.

Gente de Zona, duo cubain de reggaetón composé d’Alexander Delgado Hernández et de Randy Malcom Martínez, est célèbre pour ses collaborations avec des artistes internationaux tels qu’Enrique Iglesias et Pitbull. Leur musique, une fusion de reggaeton et de sonorités cubaines traditionnelles, a connu un succès mondial avec des titres comme « Bailando » et « La Gozadera ».

Los Van Van, considérés comme les Rolling Stones de la salsa, sont des pionniers de la musique populaire cubaine. Fondé en 1969 par Juan Formell, le groupe a créé sa propre fusion de songo, timba, salsa et rock, captivant des audiences à travers le monde pendant plus de 50 ans. Après le décès de Formell en 2014, son fils Samuel a pris la relève, assurant la pérennité de l’héritage musical du groupe.

Le festival offre également une variété d’activités telles que des concerts, des animations DJ, des cours de danse, et des stands de restauration.

La programmation complète du festival sera annoncée dans les semaines à venir, et une expérience inoubliable pour tous les passionnés de la culture latine.

