Le gouvernement œuvre à travers deux approches pour la maîtrise des prix des viandes rouges, à savoir la préservation du cheptel de bovins et d’ovins et sa reconstitution, ainsi que la garantie de l’offre, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

S’exprimant lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement en réponse aux questions des journalistes, M. Baitas a affirmé que l’exécutif est conscient de la problématique des viandes rouges, évoquant à cet égard, l’approbation par le gouvernement de quatre projets de décrets visant à assurer l’offre en viandes rouges et à réduire leurs prix.

Ces décrets portent notamment sur l’importation des bovins et ovins domestiques et l’autorisation d’importation de viandes selon des cahiers de charges et dans le cadre de procédures reconnues, a-t-il ajouté. Le ministre a, en outre, relevé que l’élevage est « l’un des secteurs les plus pourvoyeurs d’emplois dans le monde rural », estimant que le recul du cheptel et des moyens dont disposaient les agriculteurs, lors des années marquées par le manque de précipitations, a impacté l’emploi dans le monde rural.

M. Baitas a, par ailleurs, rappelé l’accompagnement du secteur de l’élevage, notamment à travers l’importation et l’adoption d’un système de subvention du fourrage afin de permettre aux agriculteurs de préserver leur bétail.

LNT avec Map

Partagez cet article :