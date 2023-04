VEM et Green Energy Park (GEP), première plateforme en Afrique de recherche et d’innovation en énergie solaire, efficacité énergétique et mobilité durable viennent de signer à Ben Guérir, un Mémorandum d’Accord. A travers ce partenariat, les deux parties s’engagent à coopérer pour l’étude et la mise en œuvre de projets dans les domaines de la transition énergétique et de la mobilité verte. Parmi les projets visés par les partenaires : le déploiement de différentes technologies solaires ainsi que de bornes de rechargement pour véhicules électriques, dont GEP détient une ligne de production industrielle.

« La signature de cette convention s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement durable du Groupe Vivo Energy qui vise à favoriser la transition énergétique et à développer la place de la mobilité verte, soit une mobilité pratique respectueuse de l’environnement ainsi que du cadre de vie. Le Royaume du Maroc est à l’avant-garde en la matière. C’est un jalon important pour nous d’accompagner cette vision éco-responsable qui s’inscrit en filigrane dans le développement de toutes nos activités », indique Peyami Oven, DG de VEM.

Pour rappel, parmi les projets lancés dans le cadre de cette démarche, l’installation d’équipements et de services écoresponsables dans ses stations-service avec pour ambition d’équiper, chaque année, 30 stations Shell de panneaux photovoltaïques couvrant jusqu’à 30% de leurs besoins énergétiques. De même, tous les sites de Vivo Energy Maroc sont certifiés ISO 14001 V.2015, la plus haute norme de management environnemental. L’entreprise dispose aussi d’un plan de reporting des émissions de gaz à effet de serre avec comme objectif de rehausser son ambition et transformer progressivement ses activités en s’attardant sur d’autres aspects environnementaux tels que la gestion des déchets et la gestion de l’eau.

« Le Green Energy Park est un modèle unique en son genre, qui conjugue R&D, formation, et valorisation, dans des secteurs de pointe liés aux énergies renouvelables et à l’économie verte, et nous sommes très heureux aujourd’hui de nous engager avec Vivo Energy Maroc dans un partenariat visant à développer des projets innovants qui contribuent aux efforts de transition énergétique et de réduction de l’empreinte carbone. A travers ce partenariat, Vivo Energy Maroc témoigne son engagement à mettre à contribution son offre de produits et de services, ainsi que sa couverture réseau au service des territoires du Royaume dans le cadre d’une approche de développement durable. Nous pouvons ainsi accélérer le déploiement de solutions énergétiques capables d’accompagner la transition énergétique de notre pays en s’appuyant sur l’expertise d’un acteur majeur de la distribution d’énergie », explique Mostafa Benzaazoua, DG du Green Energy Park.

Pour rappel, le GEP est une plateforme de test, de recherche et de formation en énergie solaire présent sur toute la chaîne de valeur de l’innovation verte. Elle a été initiée par l’IRESEN et l’UM6P avec le soutien du ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable et le Groupe OCP. Cette plateforme est la première de tout un réseau de structures de recherche avec notamment le Green & Smart Building Park, dédiée aux bâtiments verts, à l’efficacité énergétique, aux réseaux intelligents et à la mobilité durable, ainsi que le Green H2A, dédié à la thématique actuelle des molécules vertes…

H.Z

Partagez cet article :