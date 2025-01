Des vagues dangereuses de direction nord-ouest à nord intéresseront, jeudi à partir de la matinée, les côtes atlantiques entre Cap Spartel et Tarfaya, avec des hauteurs significatives de 4 à 6,5 mètres et des périodes de 10 à 15 secondes, indique le ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Les hauteurs les plus élevées sont prévues, jeudi durant la matinée et l’après-midi, entre Mehdia et Safi, précise le ministère dans un communiqué de métrologie maritime.

Les marées hautes oscilleront entre 2,90 et 3,90 m, jeudi, entre 03h30 et 04h00 tôt le matin et entre 15h50 et 16h30 l’après-midi, relève la même source.

Notant que la vitesse moyenne du vent est donnée en échelle Beaufort, le ministère avertit que les rafales peuvent dépasser le vent moyen de 40%.

L’amélioration est prévue à partir de la matinée du vendredi 31 janvier sur les côtes au nord de Cap Ghir et à partir de la matinée du samedi 1er février sur les côtes au Sud, poursuit la même source, faisant savoir que des détails supplémentaires feront l’objet des prochains bulletins météorologiques d’alertes.

LNT avec Map

Partagez cet article :