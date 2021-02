Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a affirmé que le gouvernement s’emploie, en parallèle avec la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, à réaliser la relance économique dans ses différents chantiers, notamment à travers l’appui à l’investissement public et privé.

Dans une allocution à l’occasion des travaux du Conseil de gouvernement, M. El Otmani est revenu sur la deuxième réunion de la commission ministérielle de pilotage de la réforme des Centres régionaux d’investissement (CRI), chargée de suivre le fonctionnement de ces Centres et de se pencher sur le traitement des recours reçus de la part des investisseurs dont les dossiers ont été rejetés au niveau des commissions régionales d’investissement.

Le Chef du gouvernement a souligné, dans ce sens, que l’année 2019 a connu l’achèvement de toutes les mesures nécessaires pour la mise en place de cette réforme, en termes notamment de création de commissions régionales unifiées d’investissement (CRUI), de publication d’un décret d’application de la loi relative à la réforme des CRI, d’aboutissement de la transformation des CRI en établissements publics jouissant de l’autonomie administrative et financière, d’élargissement de leur champ de compétences et de missions et d’adoption de la déconcentration administrative en ce qui concerne l’étude et l’octroi des autorisations nécessaires pour la réalisation des projets d’investissement, avant que ces Centres ne procèdent, de facto, début 2020, à offrir leurs services aux investisseurs sous la nouvelle forme.

Il a en outre souligné que la première année de travail selon le nouveau système a permis d’enregistrer des résultats « très encourageants », grâce notamment au développement positif et important d’un ensemble d’indicateurs liés, en particulier, à la multiplication des réunions des CRUI dont le nombre a atteint 700 réunions au cours de 2020, à raison de 5 réunions par mois pour chaque région, et la réduction de la durée du traitement des dossiers, qui se situe à 27 jours au lieu de plus de 100 jours ces dernières années, ainsi que l’augmentation notable du nombre des dossiers traités à plus 2.654 dossiers et dont plus de 59% d’entre eux ont été approuvés.

M. El Otmani a, à cet effet, expliqué que parmi les dossiers non approuvés, 93 ont fait l’objet d’un recours auprès des Walis dont 28 ont été approuvés après révision du dossier, tandis que cinq investisseurs ont adressé leurs recours à la commission inter-ministérielle de pilotage, indiquant que l’augmentation du taux de numérisation des différentes opérations liées aux CRI et aux commissions régionales d’investissement permettra de renforcer ces résultats, notamment après l’adoption, cette année, de la plateforme numérique CRI Invest, qui permet le traitement électronique des dossiers ainsi que la simplification des procédures de demandes de révision et de recours, tout en veillant à leur traitement et à informer les concernés de leur issue dans le respect des délais fixés.

Le Chef du gouvernement a salué ce début prometteur et les efforts de l’ensemble des secteurs et établissements impliqués dans cet important chantier de réforme, responsables et cadres, et notamment le ministère de l’Intérieur, en charge du secrétariat de la Commission inter-ministérielle de pilotage.

M. El Otamni a, par ailleurs, relevé avec satisfaction le bon développement que connaît la campagne nationale de vaccination contre Covid-19, affirmant que les indicateurs liés à l’évolution de la pandémie de Covid-19 dans le pays indiquent une maîtrise relative de la pandémie, grâce aux efforts déployés par le Royaume et un ensemble de mesures de précaution sanitaires respectées, généralement, par les citoyens dans un cadre de réactivité et de collaboration.

Il a, à cet effet, indiqué que le nombre des cas de contamination a significativement baissé et que le taux d’occupation des lits en réanimation réservés aux cas Covid-19 a aussi diminué, passant ainsi de 34% à environ 20% actuellement, ajoutant que les décès quotidiens, qui enregistraient des taux élevés auparavant, ont nettement baissé.

Partagez cet article :