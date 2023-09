Le parquet marocain a ouvert une enquête sur les « circonstances du décès » d’un vacancier franco-marocain, tué mardi avec un autre jeune Marocain par des tirs des gardes-côtes algériens dans une zone frontalière, a indiqué le site d’information Al Omk vendredi.

Le parquet a ouvert une enquête sur la mort de Bilal Kissi « après la découverte de son cadavre sur la plage de Saïdia », a indiqué Al Omk.

Les quatre jeunes gens étaient chacun sur un jet-ski.

Bilal Kissi a été enterré jeudi, en présence de dizaines de proches dans le village de Bni Drar, près de Oujda, une ville limitrophe de l’Algérie.

Le corps de M. Mechouar, tué aux côtés de Bilal Kissi, se trouve encore côté algérien, selon des sources médiatiques, qui ont précisé que M. Snabé avait pour sa part été blessé et interpellé par les autorités algériennes.

La France a de son côté confirmé la mort d’un Français d’origine marocaine et « l’incarcération d’un autre compatriote en Algérie dans un incident impliquant plusieurs de nos ressortissants ».

« On a enterré un frère et on veut récupérer le cadavre d’Abdelali, c’est notre cousin », a déclaré un cousin de Bilal Kissi. Selon lui, « ces jeunes n’avaient ni de la drogue ni n’ont volé quoique ce soit, ils sont en règle. Ils étaient venus passer des vacances en famille » dans cette station balnéaire connue pour sa longue plage et ses activités nautiques.

Ils travaillaient en France. « Un (des jeunes morts) a laissé deux enfants, l’autre une fille », a-t-il dit.

Mohamed Kissi a raconté qu’ils « se sont perdus » et « se sont retrouvés en Algérie », à court d’essence.

« Un zodiac noir algérien est venu vers nous et a commencé à zigzaguer comme s’ils voulaient nous renverser », a-t-il raconté. « Ils (les occupants du zodiac) ont tiré sur nous. Ils ont tué mon frère et mon ami. Ils ont arrêté mon autre ami », a-t-il dit.

Le parquet a donné ses instructions à la Gendarmerie Royale à Oujda, afin de recueillir les informations nécessaires sur les circonstances dudit incident. Dans le cadre de l’enquête, plusieurs personnes faisant partie des familles et entourage de ce groupe de jeunes ont été auditionnées.

LNT avec agences

