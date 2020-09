par AL |







PARTAGER V-Convention virtuelle de QNET, 200 000 participants issus de 50 pays dont le Maroc

La société de vente directe QNET vient de transformer sa célèbre convention biannuelle en un événement virtuel d’envergure internationale. Coïncidant cette année avec le 22e anniversaire de la création du Groupe, la V-Convention devait initialement se tenir en Malaisie. Cependant, et compte tenu des mesures sanitaires obligatoires qui ont été lancées dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, la rencontre s’est déroulée, cette année, sous un format virtuel. Elle a été marquée par la participation de pas moins de 200 000 participants originaires de plus de 50 pays différents dont le Maroc.

Baptisée « The V-Convention Connect » et organisée cette année sous un format virtuel inaugural, cette conférence a réussi à faire vivre aux participants une expérience à la fois enrichissante et immersive qui fut marquée par la tenue de nombreux programmes de formation, mais aussi par une profusion de lancements de nouveaux produits. La rencontre virtuelle fut également l’occasion de présenter les toutes dernières informations sur les activités de l’entreprise, ses success stories, ainsi qu’une cérémonie en ligne pour récompenser les distributeurs les plus performants.

Cette convention virtuelle, a été marquée par le lancement d’un tout nouveau modèle de montre suisse de luxe appartenant à la collection QNETCity. « Il s’agit d’un véritable chef-d’œuvre qui commémore la relation étroite qui existe entre QNET et le Manchester City Football Club. » explique-t-on auprès du groupe. Baptisée 1894, cette montre est une édition limitée et se caractérise par son cadran orné de l’emblématique couleur bleue obsidienne de Manchester City et du légendaire logo du club en plus de l’année officielle de sa création.

Parmi les autres lancements phares de produits, on note la présentation de la toute nouvelle gamme de compléments alimentaires diététiques conçus sous la marque Belite, ainsi que la nouvelle ligne de soins de peau anti-vieillissement conçus sous la marque Physio Radiance.

Il est à noter que, récemment, QNET a piloté un certain nombre d’initiatives caritatives dans plusieurs pays de la région, notamment le Maroc, pour aider les communautés touchées par la pandémie de COVID-19 ou encore son programme caritatif annuel durant le mois sacré de Ramadan

De telles campagnes de solidarité promeuvent l’autonomisation de la communauté et sont également très inspirantes pour le personnel de l’entreprise et ses représentants indépendants, qui s’impliquent personnellement pour enrichir la vie des autres, affirme le Groupe.