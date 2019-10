PARTAGER USFP : Lachgar veut colmater les brèches

Le Premier secrétaire de l’Union socialiste des Forces populaires (USFP), Driss Lachgar, a indiqué, mardi à Rabat, que l’appel à la réconciliation au sein du mouvement ittihadi n’est pas un objectif en soi, mais un pas vers l’ouverture, le renforcement du front national et la réussite du défi d’un développement global.

S’exprimant à l’occasion de la commémoration du 60è anniversaire de l’USFP, M. Lachgar a souligné que le processus de réconciliation constitue l’expression de la conviction ancrée en l’unité de la gauche, appelant toutes les organisations de la gauche, ainsi que les partis et les syndicats à s’engager dans la recherche d’une nouvelle perspective pour une action commune.

Il s’est, par ailleurs, attardé sur les étapes clés du parti et de son passé militant, revenant sur les nombreux sacrifices de ses hommes et symboles au fil des générations, revenant par la même sur leur lutte acharnée pour le projet démocratique et l’édification de l’Etat moderne.

Cette célébration, a ajouté M. Lachgar, est l’opportunité de se remémorer de la dimension historique et du capital militant du parti, et ce dans le but d’accompagner les changements et mutations que connaît le Maroc et de prospecter des perspectives prometteuses.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le président du Conseil national de l’USFP, Habib El Malki, a fait savoir que cette célébration est porteuse de plusieurs messages, en l’occurrence le renouvellement de l’attachement aux valeurs de l’Union, tout en gardant à l’esprit le parcours d’un parti qui a consenti d’immenses sacrifices et contribué à l’édification du Maroc d’aujourd’hui.

Il a affirmé que le slogan de la réconciliation avec l’ouverture annoncée récemment par la direction du parti, ne relève pas d’une décision circonstancielle mais découle d’un choix stratégique dont l’objectif est de poursuivre le militantisme et de servir les citoyens tout en répondant à leurs revendications.

Dans une déclaration similaire, l’ancien Premier secrétaire de l’USFP, Abdelwahed Radi, a affirmé que la commémoration de ce soixantième anniversaire est l’occasion pour les futures générations de prendre connaissance du parcours de cette formation, qui constitue une partie intégrante de l’histoire du Maroc.

Il a aussi fait savoir que cet événement est une étape importante visant à consacrer l’esprit de citoyenneté et resserrer les rangs, appelant à une réconciliation rationnelle autour d’un programme politique aux contours bien définis, qui va contribuer à un nouveau départ pour l’action partisane.

L’appel formulé par l’USFP sous le slogan « L’horizon ittihadi: la réconciliation et l’ouverture », avait pour but de resserrer les rangs, réunir les forces pour rapprocher la famille ittihadie et s’ouvrir sur les différents cadres et compétences acquises aux idées progressistes et aux valeurs de démocratie, d’égalité et de modernité.

