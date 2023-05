“L’intelligence artificielle aura bel et bien un impact sur l’industrie des medias” a donné le ton de la Master Class avec Anthony Hié, directeur de la transformation digitale chez Excelia Group, tenue dans le cadre des rencontres de débat de l’UPF-Maroc. En effet, lors la première rencontre de débat de l’année 2023 de l’UPF Maroc et devant une salle comble, pendant près de deux heures, Anthony Hié, directeur de la transformation digitale chez Excelia Group, a détaillé tout ce qui est en mesure d’impacter l’industrie des médias.

Composée essentiellement des membres et invités de l’UPF-Maroc, de journalistes et professionnels des médias, cette audience a longuement échangé sur un sujet qui l’intéresse directement : « Potentiel de transformation de l’IA dans l’industrie des médias et du journalisme : exploration et implications futures ».

Passionné par le sujet, le conférencier est revenu sur la genèse de l’intelligence artificielle, qui remonte au milieu du siècle dernier. Le spécialiste a exposé l’évolution de cette discipline, avant de s’attarder sur la révélation des deux dernières années, à savoir le ChatGpt, qui a eu en « trois jours autant de téléchargements que la plus grande plateforme de streaming en trois mois ».

Ingénierie de la conversation avec l’outil, détection de plagiat, vérification des sources, appréciation des contenus, particulièrement de la vidéo ou encore détection des « fake news », produits de manière extrêmement réalistes, le spécialiste a exposé un ensemble de cas pratiques de manipulation ou de désinformation rendus possible aujourd’hui grâce à l’intelligence artificielle. Dans son exposé, Anthony Hié n’a pas manqué de trancher sur la principale question qui intriguait l’assistance : L’IA remplacera-t-elle un jour les métiers du journalisme (rédaction, photo, reportage…) ? « Non », affirme l’expert. Pour lui, « au contraire, les outils de l’IA sont à prendre comme des facilitateurs pour l’exécution rapide et fiable des tâches liées à la mission d’informer », a-t-il conclu.

Ainsi, à la question de savoir si l’application ChatGpt signera la fin du journalisme, Anthony Hiè répond qu’il s’agit d’une tendance à saisir, à exploiter et à faire avec, sans toutefois sous-estimer, oublier ou ignorer les fondamentaux du métier du journalisme. Une question de complémentarité à gérer avec professionnalisme et compétence, d’où le rôle de la formation des journalistes et autres professionnels des médias, dit-il.

A rappeler que cette rencontre a été précédée par une cérémonie de signature du partenariat entre Excelia Group et l’UPF Maroc, représentés par Mme Christine Bracaval, directrice des relations extérieures et de la communication du groupe français, et Mme Meriem Oudghiri, présidente de l’UPF Maroc. Les deux parties ont convenu de tenir d’autres rencontres d’échanges et de débat, sur des thématiques en lien avec l’exercice des métiers du journalisme, au Maroc et en France…

H.Z

Partagez cet article :