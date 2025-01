Unilever, l’un des leaders mondiaux dans les produits de grande consommation, vient d’inaugurer ses nouveaux bureaux à Casablanca Finance City (CFC).

Depuis plus d’un siècle, Unilever est présent au Maroc et propose plusieurs gamme de produits aux consommateurs. La société a choisi de s’installer à CFC, qui est considéré comme un hub économique et financier de référence en Afrique. Cette décision reflète la stratégie d’Unilever pour le Maroc, qui repose sur la confiance dans le potentiel économique du Royaume et dans les talents et le dynamisme de ses habitants, affirme-t-on auprès de la marque.

« L’inauguration de nos nouveaux bureaux à Casablanca Finance City symbolise notre engagement de longue date envers le Maroc, un marché stratégique pour Unilever », a déclaré Sidi Mohamed Dinia, directeur général d’Unilever au Maroc, en Tunisie et en Libye, lors d’une conférence de presse organisée jeudi 16 janvier dans les nouveaux locaux de la marque.

Selon Cem Tarık Yüksel, directeur général régional pour l’Afrique du Nord, le Levant et l’Irak, ces nouveaux locaux à CFC incarnent la vision d’Unilever de faire du Maroc un hub régional pour la croissance, l’innovation et la durabilité.

« Casablanca n’est pas seulement un point d’ancrage stratégique pour nos opérations, c’est aussi une plateforme d’opportunités pour impulser une transformation positive dans toute la région Afrique du Nord, Levant et Iraq » a-t-il affirmé.

L’entreprise assure vouloir contribuer davantage à l’économie locale en collaborant étroitement avec ses partenaires marocains et en promouvant des pratiques durables.

