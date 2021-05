Une quarantaine d’œuvres de calligraphie arabe réalisées par l’artiste Larbi Tourak, est exposée à la galerie Mohamed El Kacimi à Fès jusqu’au 17 mai courant.

Ces tableaux exposés dans le cadre d’une série d’activités culturelles et artistiques programmées par la direction régionale de la culture sont conçus selon le style de la calligraphie marocaine dite « Al Qandoussi », ajoutant que dix d’entre eux retracent l’histoire de la calligraphie islamique à travers les temps, explique Larbi Tourak.

Cette manifestation artistique a pour objectif de contribuer à la sauvegarde de l’art sublime de la calligraphie arabe, laquelle constitue un moyen d’expression permettant aux artistes de créer et de concevoir des œuvres sublimes à travers l’écriture, expliquent les organisateurs. Et d’ajouter que l’exposition tend aussi à contribuer à la redynamisation de la scène culturelle et artistique au niveau de Fès et sa région après de longs mois d’inactivité à cause de la pandémie.

