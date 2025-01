La nouvelle année judiciaire a été inaugurée ce mercredi 22 janvier à la Cour d’appel de Casablanca, lors d’une cérémonie officielle regroupant un large panel de personnalités judiciaires, juridiques et politiques. Parmi les présents figuraient Mohamed Abdennabaoui, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, et Moulay El Hassan Daki, procureur général du roi. Étaient également présents des représentants des ordres professionnels et des experts juridiques.

Un bilan positif et des objectifs ambitieux

Le premier président de la Cour d’appel, a prononcé un discours inaugural présentant le bilan de l’année écoulée, les défis rencontrés et les perspectives pour l’avenir. Il a salué les efforts des juges, des greffiers et de tous les acteurs judiciaires qui ont permis de réaliser des avancées notables.

Selon le président, l’institution a réussi à réduire considérablement le nombre de dossiers en attente. Le stock annuel des affaires est passé d’une moyenne de 40 000 dossiers les années précédentes à 23 567 à la fin de l’année écoulée. Parallèlement, le taux des affaires jugées par rapport à celles enregistrées a atteint 100 %, illustrant une gestion efficace de la charge de travail accrue. Les montants recouvrés dans le cadre de l’exécution des jugements se sont élevés à 7 112 328 dirhams, enregistrant une augmentation notable par rapport à l’année précédente.

Modernisation et digitalisation

Le président a également mis l’accent sur les mesures entreprises pour améliorer la qualité des services judiciaires, notamment par la modernisation des mécanismes de notification et l’adoption de la numérisation. Des cellules de supervision spécialisées, dirigées par des juges, ont été créées pour optimiser le suivi des dossiers, contrôler la qualité des expertises judiciaires et préparer les affaires. Par ailleurs, les dossiers anciens ont été identifiés et classés avec des enveloppes distinctives pour en faciliter le traitement. « Nous veillons à ce que les affaires des détenus soient une priorité absolue, » a-t-il affirmé, précisant que des audiences supplémentaires ont été instaurées afin de réduire la durée de la détention provisoire.

Vers une justice transparente et performante

Le président a appelé à une collaboration renforcée entre les différents acteurs judiciaires afin de promouvoir les valeurs d’intégrité et de transparence. Il a insisté sur l’importance de respecter ces principes pour renforcer la confiance des citoyens dans le système judiciaire.

En conclusion, il a exprimé sa gratitude envers tous les acteurs du système judiciaire, rappelant que le travail collectif est essentiel pour atteindre les objectifs stratégiques fixés par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. « Le développement de la justice nécessite un engagement continu de toutes les parties prenantes pour garantir une justice équitable et accessible à tous, » a-t-il déclaré.

Une cérémonie empreinte de symbolisme

L’événement a été marqué par la remise de Wissams royaux à plusieurs responsables judiciaires, en reconnaissance de leurs services exemplaires. La cérémonie a réuni des figures éminentes, notamment Mohamed Mhidia, Wali de la région Casablanca-Settat, Mohamed Benalilou, Médiateur du Royaume, et Mohamed Fares, ancien président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Étaient également présents des responsables des forces de sécurité, tels qu’Abdelmajid Melkouni, commandant régional de la Gendarmerie royale, et Abdellah El Ouardi, Wali de la sécurité de Casablanca.

Avec cette ouverture solennelle, les responsables de la Cour d’appel de Casablanca ambitionnent de renforcer encore davantage l’efficacité judiciaire et la confiance publique. L’objectif reste de consolider le système judiciaire en tant que pilier fondamental de l’État de droit et du développement global.

LNT

